Timo Heinonen: Luova ala tarvitsee tukipaketin

Kokoomuksen kansanedustaja ehdottaa luovalle alalle 40 miljoonan euron tukipakettia.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on jättänyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle kirjallisen kysymyksen luovan alan 40 miljoonan euron tukipaketista.

Koronavirusepidemia on iskenyt etenkin luovaan alaan, sillä yleisötapahtumia on jouduttu perumaan tai siirtämään myöhemmäksi epidemian vuoksi.

– Luova ala on merkittävä työllistäjä Suomessa ja yksi ensimmäisistä aloista, johon koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet osuivat. Konserteista saatavista tuloista on tullut alalla yksi merkittävimmistä tulonlähteistä, kun levymyynti on vuosien varrella vähentynyt, Timo Heinonen toteaa lähettämässään tiedotteessa.

Allekirjoitusmahdollisuus annettiin kaikille eduskunnan 200 kansanedustajalle. Heinosen mukaan kyseessä on yhteinen huoli, eikä aihe tunne hallitus-oppositiorajoja.

– Taide ja musiikki ovat yhteisiä ja yhdistävät, Heinonen toteaa.

Kansanedustajista luovan alojen tukipakettia esittävän kirjallisen kysymyksen allekirjoitti Heinosen lisäksi 20 kansanedustajaa.