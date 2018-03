Timo Heinonen: Lapsen ei pidä edes voida antaa suostumusta seksiin

Eduskunta käsitteli maaliskuun alussa 79 kansanedustajan lakialoitetta, jonka tavoitteena on lisätä suostumuksen puute raiskauksen keskeiseksi määritelmäksi rikoslakiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen sanoo tiedotteesaan, että alaikäisten suojelemiseksi lakiin tarvitaan muitakin muutoksia. Hän esittää lakiin kirjattavaksi, että missään tilanteessa lapsi ei voi antaa suostumusta seksiin.

-Meidän pitäisi uudistaa lainsäädäntöämme Ruotsin tapaan, missä raiskauksen tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä uhrin nimenomaista vastustusta, vaan lähdetään päinvastoin siitä, että uhri vastustaa sukupuoliyhteyttä, mikäli ei nimenomaisesti ole antanut siihen suostumusta. Ja kun kyse on lapsesta, tämän pitäisi olla itsestään selvää.

– Englannissa ja Ruotsissa lapsen raiskausta koskeviin pykäliin on lisäksi kirjoitettu auki, että lapsi ei koskaan voi antaa suostumusta ja tämä pitää nyt nostaa lakiin myös meillä. Ihmettelen miten tällainen aukko laissa on edes ollut mahdollinen, Heinonen sanoo.

Julkisuudessa aihe on ollut esillä erityisesti 10-vuotiaan tytön tapauksen johdosta. Turun hovioikeus katsoi, ettei vuonna 1994 syntynyt mies syyllistynyt 10-vuotiaan raiskaukseen, koska syyttäjä ei kyennyt antamaan riittävästi näyttöä siitä, että tyttö olisi vastustellut.

-Ei tällaista pidä edes lapsen kohdalla pohtia. Lapsen ei pidä voida edes antaa suostumusta seksiin missään tilanteessa eikä siksi tällaista kriteeriä pidä edes pohtia myöskään lapsen raiskauksen kohdalla. Tavoitteenani on lisätä lakiin keskeiseksi raiskauksen määritelmäksi kaikkien kohdalla suostumuksen puute ja lisäksi alaikäisten kohdalla se, että he eivät edes voi antaa suostumustaan. Nykyisessä laissa raiskauksen määritelmä lähtee siitä, että tilanteeseen pitää liittyä aina väkivallan käyttöä tai sillä uhkaamista, sanoo Heinonen.

Suomessa suojaikäraja on 16 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että tätä nuoremman ei katsota voivan antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa. Lain kohta on tähän asti viitannut kuitenkin vain seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja alaikäisenkin kohdalla raiskaukseen on pitänyt kuulua pakottaminen.

– Tämä täytyy nyt korjata, vaatii Heinonen.