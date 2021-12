Voiko liikuntasalissa äänestää, kun ei voi pelatakaan?

Kansanedustaja ennustaa vaikeuksia aluevaalien järjestämiseen.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) pohtii, miten kunnat järjestävät aluevaalien äänestyspaikat, jos koronarajoitukset jatkuvat.

– Ei kai liikuntasalissa voi vaalejakaan järjestää, jos ei kaksin voi sulkapalloakaan pelata, Heinonen kysyy Twitterissä.

Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestetään sunnuntaina tammikuun 23. päivänä. Niissä valitaan sote-hyvinvointialueiden valtuustot.

Koronaviruksen omikron-muunnoksen leviäminen on kuitenkin aiheuttanut sen, että eri puolilla maata julkisia tiloja on suljettu ja kokoontumisia rajoitettu. Esimerkiksi Uudellamaalla on kielletty elokuvanäytökset, urheilutapahtumat ja konsertit. Lisäksi liikuntatilat, sisäleikkipaikat ja kylpylät on suljettu kokonaan. Toistaiseksi ei tiedetä, kauanko rajoitukset jatkuvat.

Koulut ovat tavallisia äänestyspaikkoja vaaleissa, ja myös aluevaaleissa on suunniteltu, että äänen voi käydä antamassa esimerkiksi julkisissa liikuntatiloissa. Heinonen sanoo, että kunnat joutuvat hankalan tilanteen eteen.

– Saa nähdä miten kunnat ratkaisevat aluevaalien äänestyspaikat, jos koronarajoitukset jatkuvat ja liikuntasalit ja muut tilat on pidettävä kiinni.

