Timo Heinonen: Kuljetusala ei kestä hallituksen kinastelua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan töihin ei kannata näillä hinnoilla pian lähteä.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on huolissaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen päätöksentekokyvystä liittyen liikenteen ja kuljetusalan ahdinkoon. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi tiistaina, että kuljetusalan ahdinkoon ei ole hallituksen keskuudessa löydetty ratkaisuja.

– On mahdotonta ymmärtää, että Marinin hallituksen keskinäinen riitely ja tätä kautta päättämättömyys on nyt koitumassa lukuisten kuljetusyritysten kohtaloksi. Kuljetusala on historiallisen kovassa ahdingossa ja nyt hallitus ei pysty päätöksiä tilanteen ratkaisemiseksi tekemään, toteaa Heinonen tiedotteessaan.

Hänen mukaansa kysymys on vain päätöksistä. Malleja on esitetty lukuisia ja myös monet muut EU-maat ovat ratkaisuihin pystyneet tilanteen vaatimalla tahdilla ja aikataululla.

– Esimerkiksi ammattidiesel pitäisi nyt saada käyttöön välittömästi. EU:ssa on olemassa valmiita malleja ja ne voidaan sieltä hyvin ottaa nopealla aikataululla käyttöön myös Suomeen. Ja ammattidiesel pitää ulottaa raskaanliikenteen lisäksi nyt myös kiireisesti kevyempää muun muassa pakettiautoilla tapahtumaan kuljetusliikenteeseen ja myös takseihin, vaatii Heinonen.

Suomessa hallitus on mennyt ammattidieselin käyttöönottamisessa ja laajentamisessa EU-direktiivien selän taakse ja vuosien selvittelyjen tielle.

– Direktiivit eivät kuitenkaan ole estäneet muun muassa Belgiaa käyttämästä ammattidieseliin liittyvää palautusjärjestelmää myös takseille. Nyt olisi tärkeää, että näin toimittaisiin myös meillä mukaan lukien tietysti kevyt tavaraliikenne. Belgian mallissa palautus on tällä hetkellä noin 22,7 senttiä litralta.

Ammattidiesel ei kuitenkaan Heinosen mukaan yksin riitä kuljetusalaa enää pelastamaan, vaan lisäksi esimerkiksi sekoitevelvoitteesta pitäisi luopua vähintään kuluvaksi vuodeksi ja tehdä myös polttoaineveroon vähintään väliaikainen alennus.

– Tämä polttoaineen hinta koskee nyt myös kaikkia omaa autoa tarvitsevia. Tuntuu siltä, että keskustan Annika Saarikko ja koko hallitus eivät ymmärrä, miten isosta asiasta tässä on kyse pitkien etäisyyksien maassa. Töihin ei kannata näillä hinnoilla pian enää lähteä, välttämättömätkin ajot ovat mahdottomia ja hallitus sitten kinastelee miten, fossiilisesta energiasta irrottauduttaisiin keskellä tällaista kriisiä, hämmästelee Heinonen.