Timo Heinonen: Kriisinhallinnan riskit entistä vakavampia

Kansanedustaja kehottaa huolehtimaan kriisinhallintatehtäviin lähtevien riittävästä vakuutusturvasta.

Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen nosti eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa esiin nykyisiin kriisinhallintatehtäviin osallistuvien ja heidän perheidensä vakuutusturvan.

– Operaatiot ovat koko ajan vaarallisempia. Se täytyy Suomessakin kaikkien tiedostaa ja myös tunnustaa. Riskit ovat selvästi korkeampia kuin ennen ja pitää tiedostaa se, että aina voi sattua vakavaakin, Heinonen sanoi.

Operaatioihin osallistumista ei ole hänen mukaansa enää kaikissa tilanteissa mahdollista perustella kansallisen puolustuskyvyn kehittämisellä. Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan onkin käytännössä yhä enemmän osa kansainvälistä vastuunkantoa.

– On hyvä, että saimme Kriha-veteraaniohjelman valmiiksi tällä kaudella. On tärkeä kuitenkin koko ajan arvioida ja varmistaa, että vakuutusturva on riittävä näihin tehtäviin. Tämän pitää kattaa myös tehtäviin osallistuvien perheet, Heinonen muistutti.

Hän pitää välttämättömänä, että kriisinhallintatehtäviin osallistuneiden vertaistukeen löydetään riittävät resurssit.

– Lupauksen pitää olla niin vahva, että pahimmallakin hetkellä on varmuus siitä, että henkilö saa kaiken mahdollisen hoidon ja avun, tai siinä kaikkein pahimmassa tilanteessa hänen perheensä ja lapset. Olen todennut, että kun kruunu lähettää niin kruunun pitää myös huolehtia, Heinonen sanoi.