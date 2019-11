Timo Heinonen: Koulukiusatulle oikeus korvauksiin

Kansanedustajan mukaan korvausvastuun uhka on usein tehokas keino pakottaa toimiin.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) vaatii, että opetusministeri Li Andersson (vas.) ryhtyy toimiin koulukiusaamisen kitkemiseksi kouluista ja oppilaitoksista.

Heinonen toteaa, että koulukiusattu voi Ruotsissa saada korvauksia kunnalta viranomaisen suosituksesta, jos koulussa ei ole puututtu kiusaamiseen tarpeeksi tehokkaasti. Maksaja on tällöin kunta, kaupunki tai yksityiskoulun omistaja.

– Korvausvastuun uhka on usein tehokas keino pakottaa toimiin. Andersson esitti tätä hoivakodeille ja minusta hänen pitäisi nyt hoitaa omaakin hallinnonalaa kuntoon ja tuoda esitys viipymättä myös kouluista ja oppilaitoksista eduskuntaan, hän sanoo.

Opetusministeri Li Andersson edellytti ministerikollegaltaan Aino-Kaisa Pekoselta (vas.) perjantaina toimenpiteitä niin, että yksityisessä hoivakodissa oleva voisi saada korvauksia mahdollisista hoidon laiminlyönneistä. Heinonen pitää esitystä hyvänä, mutta ihmettelee, miksi vasemmistoliitto ei antaisi vastaavaa mahdollisuutta myös kunnallisissa hoivakodeissa tai sairaaloissa asioiville.

– Minusta on ihan yhtä vakavaa tapahtuu hoidon laiminlyönti missä tahansa tai kenen tahansa ylläpitämässä hoivakodissa tai hoitoonpääsy viivästyy terveyskeskuksessa. Korvausoikeus pitää olla kaikilla ikäihmisillä ja muillakin sote-puolen palveluita käyttävillä.

Heinonen uskoo korvausuhan toimivan myös koulukiusaamisen suhteen.

– Koulukiusatuksi joutuminen ei automaattisesti oikeuttaisi korvauksiin. Ruotsin mallissakin koulun on pitänyt toimia väärin, jotta valvova viranomainen on ryhtynyt toimiin. Kyse on siis siitä, että onko koulut ja oppilaitokset noudattaneet lakia ja ryhtyneet kaikkiin mahdollisiin toimiin. Usein on selvinnyt, että ne eivät ole, huomuttaa Heinonen.

Hän uskoo, että myös tämä loisi kuntiin lisää painetta laittaa resurssit kouluissa kuntoon niin, että opettajilla on paremmat mahdollisuudet hoitaa kaikkia tehtäviään.

– Nyt kun opetusministeri Li Andersson on tähän valmis toisen ministerin hallinnonalalla niin toivon, ettei nämä jää taas vain puheiksi vaan hän tuo korvausvastuuesitykset eduskuntaan myös oman hallinnonalansa eli koulujen ja oppilaitosten osalta välittömästi, vaatii Heinonen.