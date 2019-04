Timo Heinonen: Kannettu oppilas ei koulussa pysy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja haluaa tulevan eduskunnan panostavan lisää varhaiskasvatukseen ja peruskouluun.

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan monet toisen asteen haasteista olisi hoidettavissa mahdollisimman varhaisella puuttumisella. Hän vahvistaisikin sekä varhaiskasvatusta että peruskoulua.

– Varhaiskasvatuksessa pitää olla riittävät resurssit siihen, että jo pienet lapset saavat tarvitsemansa tuen ja avun. On tärkeä vahvistaa sitä, että ryhmäkoot ovat kohtuullisia ja varhaiskasvatuksen ammattilaisilla näin aikaa jokaiselle lapselle. Itse olisin valmis myös purkamaan subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajauksen. Näin on jo moni kunta ja kaupunki tehnyt ja rajauksesta on enemmän haittaa kuin hyötyä, hän toteaa.

Heinosen mukaan kouluista tulevan myös yhä enemmän huolestuneita viestejä opettajilta siitä, että ryhmäkoot ovat liian suuria ja riittävästi aikaa ei ole kaikille niille oppilaille, jotka tarvitsevansa eritasoista lisätukea.

– Olisi tärkeä tehdä lainsäädäntö siihen, että opetusryhmän kokoa rajattaisiin sen mukaan, miten monta eritasoisen lisätukea tarvitsevaa oppilasta luokassa on. Pienempikin ryhmä voi olla hyvinkin haastava ja tarve silloin lisäresurssille pitäisi olla laissa, hän ehdottaa.

Heinonen uskoo, että tätä kautta olisi korjattavissa monia sellaisia tulevien vuosien haasteita, joita nyt esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa kohdataan. Peruskoulussa pitäisi saada vahvemmat ja paremmat perustaidot jatko-opintoja varten.

– Uskon, että tämä olisi tehokkaampaa kuin demareiden tarjoama toisen asteen koulutuspakko. Kannettu oppilas ei koulussa pysy, mutta kun saamme perusasiat opinpolulla kuntoon niin uskon, että monen opinnot luistavat paljon paremmin, hän sanoo.