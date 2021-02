”Ideologinen sote on koihtumassa kohtalokkaaksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Miksi menestyneet erikoissairaalat ajetaan alas, kokoomusedustaja ihmettelee.

Hallituksen ”ideologinen” sote-esitys uhkaa rikkoa myös sosiaali- ja terveydenhoidon toimivat osat, varoittaa kansanedustaja Timo Heinonen (kok.). Kokoomusedustaja on huolissaan etenkin Tampereen Sydänsairaalan, tekonivelsairaala Coxan ja Fimlabin kohtalosta. Sairaaloiden nykymuotoinen toiminta saattaa päättyä uudistuksen myötä.

– Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-malli on koitumassa monella tavalla maamme sosiaali- ja terveydenhoidon kohtaloksi. Ideologisuus tässä vasemmistohallituksen, keskustan tuella, tekemässä sote-mallissa on niin raju, että se näyttää tuhoavan myös ne osat sotesta, jotka ovat jo ennestään toimineet, Heinonen kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Huoli sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän uudistamistarpeesta on ollut yhteinen, Heinonen kirjoittaa. Ongelmat ovat olleet etenkin perusterveydenhoidon puolella, kun taas erikoissairaanhoito on toiminut nykymallissa varsin hyvin, hän toteaa.

– No, nyt eduskuntaan on tuotu sitten kiireellä ja vahvalla ideologisella ohjauksella valmisteltu sote-uudistus. Ideologinen sote-malli on rajusti palveluita keskittävä. Se keskittää vallan, rahan ja palvelut pois kunnilta ministeriöille ja osittain ehkä valtaa saa myös maakunnat – ainakin näennäistä valtaa, Heinonen arvioi.

Heinonen ihmettelee, miksi Tampereen menestyneitä erikoissairaaloita ajetaan esitetyssä sote-uudistuksessa alas. Tätä on arvostellut myös Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.).

– Miksi se mikä käytännössä toimii parhaiten pitää nyt sekoittaa ja myllertää? Eikö se mikä on jo kunnossa kannattaisi jättää nyt rauhaan ja osoittaa toimenpiteet ja varat perusterveydenhoidon kuntoon laittamiseen?

– Pitäisi, Heinonen toteaa.

– Tämä nyt eduskunnan käsittelyssä jo oleva ideologinen sote tulee siis kaataa. Se on kuin entisen alokkaan asento, niin huonosti tehty, että siitä ei korjaamallakaan saa enää hyvää, vaan pitää tehdä kokonaan uusi, hän päättää.