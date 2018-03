Timo Heinonen: Hämmästyttävää, miten SDP rakastaa veroja

Timo Heinonen sanoo, ettei ole yllättynyt siitä, että ”demarit tykkäävät veroista ja verottamisesta”.

– Mutta että vievät tämän jo lähes rakkauden tasolle. Se hämmästyttää, hän kirjoittaa blogissaan.

Heinonen vastaa SDP:n kansanedustaja Timo Harakalle. Harakka kommentoi hiljattain perintöveron poistamisesta tehtyä kansalaisaloitetta twitterissä toteamalla, että hän pitää perintöveroa ”markkinatalouden kannalta parhaana verona”.

– Harakka vielä totesi, että ”se (perintövero) ei kohdistu työhön, vaan ansaitsemattomaan tuloon. Se on oikeudenmukainen ja taloutta tehostava vero”, Heinonen kirjoittaa.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että valtaosa perinnöistä koostuu asunnoista ja asuinkiinteistöistä ja iskee yleensä täysin yllättäen, kun kuolema kohtaa perheen. Tällaisessa tilanteessa perillinen voi joutua myymään kotinsa verojen maksamiseksi.

– Voi kysyä, että tämäkö on sitä sosialidemokraattista oikeudenmukaisuutta? Inhimillisyys siitä jo jokatapauksessa kaukana, Heinonen toteaa.

Hänen mukaansa myös monen yrityksen ja maatilan toiminta on päättynyt lahja- ja perintöveron maksun mahdottomuuksiin ennen sukupolvenvaihdosta ja yllättävän kuoleman jälkeen.

– Harakan mukaan perintövero myös estää eriarvoistumista. Näin varmasti onkin jos tavoite on se, että leski menettää omistusasuntonsa ja joutuu vuokra-asuntoon ja työssäoleva työtä tarjoavan perheyrityksen ja joutuu työttömäksi. Itse kuitenkin veisin yhteiskuntaamme toista kautta kohti tasa-arvoisuutta ja pois eriarvoistumisesta. Mieluummin siis tehtäisiin työttömistä työtä tekeviä kuin työtä tekevistä työttömiä, Timo Heinonen sanoo.

Perintöveron poistamisesta hyötyisivät hänen mukaansa kaikki suomalaiset ja koko kansantalous. Heinonen huomauttaa, että verosta luovuttiin Ruotsissa demarivetoisen hallituksen johdolla vuonna 2005. Norjassa se poistettiin 2014 eikä perintöveroa ole Virossakaan.

Perintövero on markkinatalouden paras vero. Inheritance tax: A hated tax but a fair one https://t.co/g6GntwvBsv käyttäjältä @TheEconomist

— Timo Harakka (@TimoHarakka) March 18, 2018