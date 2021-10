Timo Heinonen: Hallitus kertoo verkostosta, jota ei ole olemassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtioneuvoston tiedote ”musiikkiverkostosta” ihmetyttää kokoomusedustajaa.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) ihmettelee, miksi hallitus tiedottaa verkostosta, jota ei hänen mukaansa ole edes olemassa. Heinonen viittaa valtioneuvoston julkaisemaan tviittiin, jossa kerrotaan eduskunnan musiikkiverkostosta.

– Miten valtioneuvoston virallinen viestintä voi käyttää tällaista titteliä ja viestittää verkostosta mitä ei edes ole? Eduskunnassa ei ole musiikkiverkostoa Heinonen oudoksuu.

Valtioneuvosto ilmoittaa tviitissään, että pääministeri Sanna Marin (sd.) tapasi viime sunnuntaina musiikkialan edustajia virka-asunnollaan Kesärannassa. Mukana tapaamisessa olivat myös tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) sekä kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.), josta valtioneuvosto käyttää titteliä ”eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtaja”.

Nurminen on aiemmin tänään todennut, että kyseessä on eduskunnan ”rock-kerho”, jonka nimi on sittemmin vaihtunut ”pop-klubiksi”.

Heinonen kehottaa valtioneuvoston viestintää oikaisemaan julkaisemiaan tietoja.

– Voisitteko kertoa mistä tällainen tieto teille tullut ja sitten korjata myös virheellisen tiedotuksen.

