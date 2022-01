Kansanedustaja hallituksen talouspolitiikasta: Kylmää on kyyti

Timo Heinosen mukaan kaikkien puolueiden tulisi sitoutua vastuulliseen taloudenpitoon.

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen arvioi, että odotukset hallituksen vastuuttomasta talouspolitiikasta ovat Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin perusteella toteutumassa.

Heinosen mukaan kaikkien puolueiden tulisi sitoutua sellaiseen taloudenpitoon, joka turvaisi hyvinvointipalvelut.

– Hallituksen syntilista on pitkä. Työllisyyspolitiikan tavoitteet on vesitetty. Kehykset on rikottu. Riittävät julkista taloutta vahvistavat päätökset on jätetty tekemättä. Jo valmiiksi rakenteellisesti alijäämäinen julkinen talous tulee vasemmistohallituksen jäljiltä olemaan entistä heikommassa kunnossa. Kylmää on kyyti, Heinonen sanoo tiedotteessa.

Heinosen mukaan valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) puhuu totta sanoessaan, ettei keskusta ole sellaisessa hallituksessa mukana, joka keimailee talouskurin kanssa.

– Hallitus ei tyydy keimailuun. Keskusta on mukana hallituksessa, joka rikkoo talouskuria räikeästi, Heinonen huomauttaa.

Kansanedustajan mukaan myös vasemmistopuolueiden pitäisi olla huolissaan siitä, miten rahat saadaan riittämään julkisiin palveluihin.

– Ilman vastuullista taloudenpitoa meiltä puuttuu kyky vastata kasvaviin hoivamenoihin, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tuleviin, vielä tuntemattomiin uhkiin. Tällä hetkellä vaaliteltoilla pitäisi loputtomien menolisäysten sijaan keskittyä liikkumavaran luomiseen julkiseen talouteen, Heinonen sanoo.

Talouspolitiikan arviointineuvosto toistaa toiveensa parlamentaarisesta sitoutumisesta pitkäaikaiseen sopeutusohjelmaan. Neuvoston mukaan vuosittaisen sopeutuksen tulisi olla noin 0,2–0,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä tarkoittaa noin 0,5–1,0 miljardin euron sopeutusta vuoden 2022 tasossa.

Timo Heinosen mukaan jokaisen puolueen on kerrottava avoimesti, ovatko ne sitoutuneet kestävyysvajeen turvaavaan talouspolitiikkaan.

– Tässä ei ole kysymys julkisten palveluiden vähentämisestä tai lisäämisestä. On kyse siitä, miten rahat saadaan riittämään edes nykyisen tasoisiin palveluihin. On kyse siitä, voimmeko tarjota tulevaisuudessa ihmisarvoista hoitoa vanhuksillemme ja maailman parasta koulutusta lapsillemme, Heinonen sanoo.

– Kokoomukselle kysymys on helppo. Me haluamme turvata ihmisten palvelut. Tähän saakka hallituspuolueiden politiikka ei anna paljon toivoa linjan muuttumiselle. Ongelmat ollaan siirtämässä kokonaan tuleville hallituksille. Toivottavasti herääminen tapahtuu pian. Mitä kauemmin vasemmisto ja keskusta istuvat käsiensä päällä, sitä vaikeammiksi ongelmat kasvavat, Heinonen toteaa.