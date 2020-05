”Ei perusteita rajoittaa ravintoloita koko maassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Itä-Savossa ja Ahvenanmaalla ei ollut toukokuussa ollut yhtään tartuntaa.

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen ei ymmärrä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen päätöstä jatkaa kesäkuussa ravintolatoiminnan rajoitteita koko maassa.

Ravintoloiden aukioloa rajoitetaan kesällä, ja asiakasmäärä rajataan puoleen normaalista. Monissa maakunnissa ei koronatartuntoja kuitenkaan ole enää havaittu ja 11 sairaanhoitopiirin alueella on raportoitu toukokuun puoliväliin mennessä enimmillään viisi tartuntaa. Heinonen pitääkin välttämättömänä, että eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi hallituksen esitystä alueellisesti.

– On vaikea ymmärtää, mikä on peruste määrätä edelleen kesällä muun muassa lounaspaikkojen ja kahviloiden asiakasmäärät puoleen esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Itä-Savossa ja Ahvenanmaalla, missä ei ole enää edes toukokuussa ollut yhtään tartuntaa. Ja vastaavia alueita on muitakin. Tällaiset rajoitustoimet ovat kohtuuttomia. Ymmärrän, että pääkaupunkiseudulla rajoituksia edelleen pidetään yllä, mutta en sitä, että rajoituksia tehdään edelleen koko maahan todellisesta tartuntatilanteesta välittämättä, Heinonen toteaa tiedotteessaan.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta edellytti jo aiemmin keväällä tekemässään päätöksessä, että ravintoloiden rajoittamistoimia pitää tarkastella alueellisesti ja ajallisesti. Heinonen vaatikin nyt perustuslakivaliokunnalta perusteellista asian käsittelyä ja arviointia.

– Puoliksi avatulle kahvilalle ja ravintolalle tulee käytännössä lähes täydet kulut. Tilanne on myös mahdoton valvonnan suhteen. Kahviloissa ja lounaspaikoissa tarvitaan laskijoita, ettei asiakasmäärä nouse yli puolen luvassa olevasta. Ja rikkeistä vielä uhataan kuukauden toimintakiellolla? Aikamoista holhoamista alueilla missä ei tartuntojakaan ole, Heinonen ihmettelee.

Heinonen toivoo, että ravintoloiden koronatuki saataisiin lopulta käyttöön ja samalla tulisi tehdä päätös arvolisäveron laskemisesta määräaikaisesti ravintola- ja kahvila-alalla ja sallia myös viinien ulosmyynti.

-Nyt Marinin hallituksen päättämät rajoitustoimet jatkuvat myös kesälle, ja ne tulevat aiheuttamaan lisää vahinkoa ja työttömyyttä. Tilanne on erittäin huolestuttava. Päätös on myös erilaisia ravintoloita varsin eri lailla kohteleva ja näin myös kilpailua vääristävä.