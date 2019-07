Timo Harakka Ylelle: Puhuin aktiivimallista huolettomasti

Työministerin mukaan ei ole epäselvyyttä siitä, etteikö aktiivimalli poistu.

Työministeri Timo Harakan (sd.) mukaan aktiivimallin perumisen aikataulusta on ollut epäselvyyttä hänen oman ”huolettoman” sanomisensa seurauksena.

Harakan mukaan hänen aiempi lausuntonsa liittyi valmistelun viipymättömään aloittamiseen, ei varsinaisen aktiivimallin poistoon.

– Tässä on ollut väärinkäsityksiä johtuen siitä, että sanoin aika huolettomasti, että poistaminen voidaan välittömästi aloittaa. Tarkoitin siis todellakin sitä, että valmistelu on syytä aloittaa odottamatta sitä, mikä se lopputulos on, mutta totta kai kunnioittaen sitä tutkimustietoa, jota tähän päätöksentekoon saadaan, Timo Harakka totesi Ylen Ykkösaamussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee aktiivimallista luopumista. Harakan mukaan julkisuudessa olleet epäselvyydet ovat liittyneet siihen, että ”olemme molemmat [sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) kanssa] halunneet kertoa, että välittömästi ja viivytyksettä”

– Tämä johtuu siitä, että on tuhansia ja kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka kokevat tämän heitä koskevan aktiivimallin ja nimenomaan sen leikkurin epäoikeudenmukaisena ja kysyvät päivittäin, että vieläkö se on voimassa. Monilla on se ajatus, että se voidaan noin vain lopettaa ja heille se on pettymys, että sitä joudutaan odottamaan.

Harakan mukaan ministeri Pekosen ilmoittama tavoite aktiivimallista luopumisesta ensi vuoden alussa on ”ihan hyvä tavoite”.

– Lähtökohta on, että valmistelut on syytä aloittaa heti. Siitä ei ole epäselvyyttä, etteikö aktiivimalli poistu. Se on selvä asia. Siitä pidetään kiinni, että tämä leikkuri poistuu ja siksi olen sanonut, että kyllä tietenkin otetaan huomioon ne [aktiivimallin] tulokset jos sellaisia tulee, että mitkä mahdolliset positiivisetkin vaikutukset sillä työllisyyteen on ollut, Harakka sanoi.

– Mutta se on kuitenkin lopulta hyvin pieni osa tästä urakasta, että meidän pitäisi saada 60 000 uutta työpaikkaa. Joka tapauksessa se ei vaikuta tähän varsinaiseen tavoitteeseen, oli sen lopputulema mikä tahansa, joten tuloksia ei ole mitään syytä jäädä odottamaan, varsinkin kun lainvalmistelu vie aina oman aikansa.

Työministerin mukaan aktiivimallin kaltaista ”kömmähdystä” ei haluta enää toistaa.