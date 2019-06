Timo Harakka Ylelle: 60000 ihmistä janoaa päästä töihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työministeri haluaa palkkatuen yhä tehokkaampaan käyttöön.

Työministeri Timo Harakka (sd.) haluaa osatyökykyiset töihin. Hänen mukaansa myös monet vammaiset ja pitkäaikaissairaat haluaisivat tehdä töitä.

– Siellä on yli 60 000 ihmistä, jotka janoaisivat päästä töihin. Sitten pitäisi vain auttaa, valmentaa ja tukea sekä työntekijää että työnantajaa siihen, että he voisivat tulla mukaan, Harakka sanoo Ylelle.

Hallitus pyrkii vauhdittamaan osatyökykyisten työllistämistä esimerkiksi työhönvalmentajien saatavuutta parantamalla ja kannustinloukkuja purkamalla. Myös palkkatukea halutaan käyttää aiempaa enemmän.

– Palkkatuki on sekä yrityksille että järjestöille helpoin tapa työllistää osatyökykyisiä. Palkkatukeen on varattu lisää määrärahoja. Erittäin tärkeää on myös se, että palkkatuen hakeminen olisi yritykselle tai järjestölle huomattavasti yksinkertaisempaa, Harakka sanoo.

Hallitus haluaa asettaa myös julkisiin hankintoihin ehdon sosiaalisesta työllistämisestä. Näin kuntia kannustetaan ostamaan hankitoja yrityksiltä ja järjestöiltä, jotka tarjoavat työtä osatyökykyisille.