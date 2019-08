Timo Harakka TE:lle: Keppi on aina ulottuvilla

Työministerin mukaan velvoittavuus ei ole katoamassa, vaikka aktiivimallista luovutaankin.

Työministeri Timo Harakka (sd.) ei allekirjoita hallituksen työllisyyslinjauksiin kohdistunutta kritiikkiä, kertoo Talouselämä. Harakka kertoo lehdelle hallituksen ottavan nyt mallia Ruotsin ja Tanskan aktiivisesta työvoimapolitiikasta.

– En tiedä, miksi nämä olisivat pehmeitä keinoja. Koko aktiivinen työvoimapolitiikka, jonka Ruotsin demarit aikanaan keksivät, perustuu yhtä paljon velvoittavuuteen kuin kannustukseen. Siinä on koko ajan patistuksen, lievän kiusaamisen ulottuvuus, Harakka sanoo.

Sipilän hallituksen toteuttamasta aktiivimallista Harakka ei kuitenkaan ole valmis pitämään kiinni. Aktiivimallissa täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää työntekoa tai työllistämispalveluihin osallistumista.

– Kaavamainen massaratkaisu ei auta yksilöitä. Kaikki tekevät muodon vuoksi eleen, joka täyttää viranomaisten vaatimukset. Ei ole jälkeäkään siitä, että aitoa vaikuttavuutta olisi mietitty.

Työministeri vakuutta kuitenkin velvoittavuuden olevan myös jatkossa osa työllistämistoimenpiteitä.

–Valmistelemme lainsäädäntöä, joka varmistaa, että on velvoite noudattaa työllistymissuunnitelmaa. Meillä on myös sosiaaliturvan varassa olevilla velvoite ja toimeentuloturvan leikkuritkin on olemassa. Keppi on aina käden ulottuvilla, Harakka sanoo.