Timo Harakka: Tämä on asenteellista perintöverouutisointia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan media sortuu veropopulismiin.

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka syyttää Twitterissä MTV:tä asenteellisesta uutisoinnista. Harakka viittaa haastatteluun, jossa Finncontainers-konttiyrityksen toimitusjohtaja Sarianne Reinikkala kertoo perintöveron vaikutuksesta yrityksen sukupolvenvaihdokseen.

Reinikkalan mukaan sukupolvenvaihdoksessa yritystä verotettaisiin kolmannen kerran yhteisö- ja osinkoverojen jälkeen.

– Normaalisti se (perintövero) on 19 prosenttia, mutta jos meillä olisi sellaista liiketoimintaa joka saa huojennuksen, prosentti menee alle kymmeneen. Mutta se on kyllä iso raha meille, joka joudutaan maksamaan, Reinikkala kertoo.

Timo Harakka vihjaa, että kyseessä on yrittäjän valitus.

– Asenteellinen juttu perintöverosta Maikkarilla. Yrittäjä sanoi, että huojennuksen jälkeen tytär perisi firman alle 10 prosentin verolla. Toimittaja olisi voinut tarkistaa valtiovarainministeriöltä ja täsmentää, että keskimäärin 3,5 prosentin efektiivisellä verolla. Koroton maksuaika on kymmenen vuotta. Onko kohtuutonta, Harakka kysyy ja lisää twiitin perään häshtägin #vali.

MTV Uutiset kertoo, että kokoomus, perussuomalaiset ja rkp kannattavat perintö- ja lahjaveron poistamista. Veron säilyttämistä sen sijaan kannattavat keskusta, sdp, vihreät, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja siniset.

Harakka syyttää mediaa veropopulismista ja kokoomusta kaksilla rattailla ajamisesta.

– Miksi Maikkari ja muu media nielee kokoomus-veropopulismin? Kansalaisaloite vaatii lopettamaan perintö- ja lahjaveron nyt. Jos kokoomus luopuisi ”ehkä pitkällä tähtäyksellä”, se siis vastustaa aloitetta vain epärehellisemmin kuin me muut. Ajatte taas kaksilla rattailla, Harakka kirjoittaa.

MTV kertoo, että vasemmistoliiton lisäksi SDP kiristäisi perintö- ja lahvaveroa.

– Perintö- ja lahjaverotus on selvästi alempaa kuin esimerkiksi työhön tai yritystoimintaan kohdistuva verotus. Siksi niitä on perusteltua verottaa nykyistä raskaammin. Perinnöt ja lahjat ovat saajilleen ansiotonta tuottoa, eivätkä he ole siitä maksaneet mitään muuta veroa, kertoo SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Asenteellinen juttu perintöverosta @Maikkari lla. Yrittäjä sanoi että huojennuksen jälkeen tytär perisi firman "alle 10% verolla". Toimittaja olisi voinut tarkistaa VM:ltä ja täsmentää, että keskimäärin 3,5 % efektiivisellä verolla. Koroton maksuaika 10 v. Onko kohtuutonta? #vali — Timo Harakka (@TimoHarakka) April 1, 2018

Miksi @Maikkari & muu media nielee @kokoomus -veropopulismin? Kans.aloite vaatii lopettamaan perintö- ja lahjaveron NYT. Jos kok luopuisi ehkä "pitkällä tähtäyksellä" se siis _vastustaa_ aloitetta, vain epärehellisemmin kuin me muut. Ajatte taas kaksilla rattailla, @PetteriOrpo — Timo Harakka (@TimoHarakka) April 1, 2018