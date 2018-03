Timo Harakka: Perintö- ja lahjavero on markkinatalouden paras vero

SDP:n kansanedustaja vastustaa eduskunnan käsittelyyn saapuvaa aloitetta kyseisten verojen poistamisesta.

Perintö- ja lahjaveron poistamiseen tähtäävä kansalaisaloite saavutti maanantaina 50 000 allekirjoituksen rajan, joten aloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka ilmoittaa vastustavansa kyseisten verojen poistamista. Hänen mukaansa aloitteesta hyötyisivät vain varakkaimmat suomalaiset, sillä pienimmät lahjat ja perinnöt on jo vapautettu verosta.

– Perintö- ja lahjavero on markkinatalouden paras vero. Se ei kohdistu työhön, vaan ansaitsemattomaan tuloon. Se on oikeudenmukainen ja taloutta tehostava vero. Siksi lähes kaikki talouden ja verotuksen asiantuntijat kannattavat kohtuullista perintö- ja lahjaveroa, Harakka toteaa.

Harakan mukaan perintö- ja lahjaverot auttavat myös väestön ikääntymisestä johtuvan kestävyysvajeen ratkaisemisessa. Yli puolen miljardin euron menetys pitäisi muuten kattaa uusilla leikkauksilla.

– Tehokkaassa taloudessa kaikilla on mahdollisuus menestyä omilla ansioillaan, lähtökohdista riippumatta, jolloin pelikenttää on syytä tasata. Tämä on Suomen huikean kasvun selitys. Emme halua sääty-yhteiskuntaa, jossa varallisuus kasautuu vauraiden sukujen holveihin, Harakka sanoo.

– Perintö- ja lahjaveron poistamista on perusteltu muun muassa sillä, että se estäisi perheyritysten siirtymistä suvun sisällä. Tosiasiassa perhepiiri nauttii merkittävästä verohuojennuksesta, joka johtaa valtiovarainministeriön mukaan keskimäärin 3,5 prosentin efektiiviseen veroon.

Kansanedustajan mukaan Ruotsissa haikaillaan jo kyseisten verojen palauttamisen perään.

– Ruotsissa katumus on laajaa. Jopa elinkeinoelämän ajatuspaja SNS Konjunkturråd ehdotti äskettäin perintö- ja lahjaveron palauttamista, Harakka sanoo.