Timo Harakka IS:lle: Hallituksen ihmiskuva on hyvin erilainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työministerin mukaan hallitus ei ole viivytellyt työllisyystoimien laatimisessa.

Ilta-Sanomien siteeraamien hallituslähteiden mukaan Antti Rinteen (sd.) hallitus uskoo työmarkkinajärjestöjen pitävän huolta Suomen kustannuskilpailukyvystä.

Hallitus pyrkii välttämään ”käskyttämistä” eikä hae jatkoa kilpailukykysopimukselle. Työministeri Timo Harakka (sd.) toteaa politiikan olevan seurausta ”hyvin erilaisesta ihmiskuvasta” verrattuna edelliseen hallitukseen.

– Tässä on sellainen asennemuutos, että työllistämispalveluihin on lähdetty satsaamaan. Kun yhteiskunta on huolehtinut velvoitteestaan, työnhakijaa voidaan velvoittaa noudattamaan työllistämissuunnitelmaa, eikä toisin päin, että lyödään velvoitteet työnhakijalle ja seuraa epäonnisia, kaavamaisia massaratkaisuja, Harakka sanoo.

Budjettiriihessä julkistettu työllisyyslinja merkitsee Juha Sipilän (kesk.) politiikan hylkäämistä. IS:n tietojen mukaan suunnanmuutos aiheutti kitkaa keskustan edustajien kanssa, jotka yrittivät neuvotteluissa viivyttää aktiivimallin kumoamista. Toimenpiteen on arvioitu heikentävän työllisyyttä 5000–12 000 henkilöllä.

Timo Harakan mukaan hallitus ei ole viivytellyt työllisyystoimien suhteen.

– Pari viikkoa hallituksen muodostamisen jälkeen järjestettiin Säätytalolla suuri tapaaminen pääministerin johdolla, jossa työmarkkinajärjestöjä sitoutettiin yhteiseen toimeen ja heti, kun monet neuvottelut oli saatu käytyä, niin keskellä lomakautta heinäkuussa työryhmät aloittivat työnsä. Useat niistä ovat kokoontuneet jo monta kertaa, Harakka toteaa.