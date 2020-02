Time-lehti: Miksi Suomi viettää ystävänpäivää ”väärin”?

Time on tehnyt artikkelin Suomen ja Viron ainoina poikkeavasti viettämästä ystävänpäivästä. Maailmalla kyseessä on rakastavaisten juhla Valentine’s Day – treffien, suklaan ja kukkien päivä.

– Mutta ei Virossa eikä Suomessa, kahdessa pienessä Euroopan maassa joissa 14. helmikuuta on ystävänpäivä, platonisen rakkauden juhla, Time kirjoittaa.

Lehden mukaan Sõbrapäevää viettävät niin sinkut kuin pariskunnatkin. ”Perheet, ystävät ja pariskunnat kokoontuvat yhteisille aterioille ja urheilemaan kuten luistelemaan tai laskettelemaan”.

27-vuotias helsinkiläinen Taru Jäntti kertoo Timessa lähettävänsä neljä postikorttia ja tapaavansa ystäviään illallisella.

Ystävänpäivän kerrotaan alkaneen Suomessa 1980-luvulla ja löytäneen tiensä etelään Viroon vuosikymmenen lopulla.

Ensin päivä oli koululaisille, jotka valmistivat käsin tehtyjä lahjoja ja kortteja läheisilleen. 1990-luvulla mukaan tulivat aikuiset.

Suomen kalenteriin päivä tuli 1996 ja on nyt toiseksi suosituin korttien lähettämispäivä. ”Romanttisen rakkauden juhlat eivät ole keskiössä”, Time kirjoittaa.

Today, we celebrate #ystävänpäivä, which sort of translates to "the day of the friends". I find it funny to think Finland is putting everyone in the friendzone 😂#valentines_day pic.twitter.com/54HtVW2XQd

— Ana Triana (@AnaM_Triana) February 14, 2020