Tilisiirtoja voi jo tehdä reaaliajassa

Tilisiirrot alkavat Suomessa kulkea pankista toiseen kymmenessä sekunnissa.

Pankista riippuen maksuja siirtyy reaaliaikaisesti pankista toiseen jo nyt. Euroopassa yli puolet pankeista on jo liittynyt maksut mahdollistavaan SEPA-pikamaksupalveluun, kertoo Finanssiala uutiskirjeessään.

Aiemmin rahojen siirtyminen yhdessä pankissa sijaitsevalta tililtä toisessa pankissa sijaitsevalle tilille on pääsääntöisesti välittynyt saman päivän aikana, mutta viikonlopun osuessa kohdalle on kestänyt useita päiviä. Saman pankin sisällä tehdyt tilisiirrot ovat siirtyneet heti.

Muutos ei koske vain suomalaista rahaliikennettä, vaan kyse on Euroopan laajuisesta muutoksesta. Yhteiseen euromaksualueeseen (SEPA, Single Euro Payments Area) kuuluvat pankit pystyvät liittymään koko SEPA-maksualueella pikamaksuja yhtä nopeasti välittävään palveluun. Tilisiirto sujahtaa siis yhtä nopeasti niin Alankomaihin kuin Asikkalaankin kellon ympäri ja minä päivänä tahansa, oli viikonloppu tai ei.

Tilisiirtojen taustalla on palvelun yhteisten sääntöjen ja standardien laatiminen, jossa eri maiden välisten eroavuuksien ja näkemysten on sovitettu yhteen. Tämän jälkeen on rakennettu pankkien välinen infrastruktuuri ja suurimpana urakkana kunkin palveluun liittyvän pankin tehtävänä on omien järjestelmien ja prosessien muuttaminen reaaliaikaisiksi.

– Pankkien ei ole pakko liittyä uuteen pikamaksujärjestelmään, vaan se on niille vapaaehtoista. Suomessa pankit ovat kuitenkin laajasti liittymässä reaaliaikaisten tilisiirtojen palveluun omien aikataulujensa mukaisesti, kertoo Finanssiala ry:n maksuliikeasiantuntija Suvi Rautakorpi.

Pankkien välillä on eroja myös sen suhteen, millaisissa maksuissa reaaliaikainen maksaminen otetaan ensin käyttöön. Joissakin pankeissa voi olla ensiksi kyky vastaanottaa reaaliaikaisia maksuja, muttei vielä lähettää.

Joissakin Euroopan pankeissa pikamaksut ovat tavallisista tilisiirroista erillinen palvelu. Tähän mennessä palvelun käyttöön ottaneet suomalaiset pankit eivät kuitenkaan ole päätyneet tällaiseen ratkaisuun.