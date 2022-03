”Tilanne on paha” – Vladimir Putinin sanotaan tiedostavan ongelmat

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kerrotaan olevan erittäin tyytymätön hyökkäysoperaation kangertelevaan etenemiseen Ukrainassa, mikä on johtanut turvallisuus- ja tiedusteluvirkailijoiden (silovikit) kiinniottoihin ja kuulusteluihin.

Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozevin mukaan hierarkian yläpäässä olevien silovikien keskuudessa on käynnissä puhdistukset avainpaikoilta.

– Vaikka on vaikea arvailla, mihin silovikien puhdistus johtaa, yksi asia on selvä: Putin epäilemättä tunnistaa (hyökkäys-) operaation syvälliset ongelmat. Tilanne on niin paha, että hän vaihtaa henkilöitä kesken operaation – näin ei pitäisi koskaan tehdä sodan aikana, Grozev tviittaa.

Hän kertoo kolmeen riippumattomaan lähteeseen viitaten, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on ottanut kiinni kansalliskaartin apulaispäällikkö Roman Gavrilovin. Venäjän kansalliskaartin kerrotaan kärsineen kovia tappioita Ukrainassa.

Hyvät kontaktit tiedustelupalveluihin omaavan Grozevin mukaan kiinnioton syy on toistaiseksi epäselvä.

– Yhden lähteen mukaan FSB:n vastavakoilu otti hänet kiinni ”sotilastietojen vuotamisesta, mikä johti ihmishenkien menetykseen”. Kaksi muuta lähdettä sanovat, että kyse oli ”polttoaineen tuhlaamisesta”.

Grozev ei pidä näitä syitä uskottavina. Samanlaisiin selityksiin on turvauduttu myös aiemmin.

Venäjän turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden asiantuntija, pitkän linjan toimittaja Andrei Soldatov kertoi viikko sitten Twitterissä, että Putin on erittäin tyytymätön turvallisuuspalvelu FSB:n toimintaan Ukrainassa.

Presidentin kerrottiin suorastaan ”hyökänneen” FSB:n ulkomaantiedustelua vastaan, minkä seurauksena osaston päällikkö Sergei Beseda ja hänen apulaispäällikkönsä pantiin kotiarestiin.

Grozev korostaa, että he olivat vastuussa Ukrainaa koskevasta tiedustelutiedon keräämisestä ja disinformaatio-operaatioista.

– FSB:n riveissä on jo toteutettu hiljalleen puhdistuksia (oppositiovaikuttaja Aleksei) Navalnyitä koskevan tutkimuksemme jälkeen. Lojalistit ovat työntäneet teknokraatteja ulos, mikä on aiheuttanut vakavia erimielisyyksiä. Väitetyt pidätykset eivät vakauta tilannetta, Grozev tviittasi viime viikolla.

Tutkija Ksenija Kirillova on kertonut aikaisemmin, että valtakoneiston sisällä on tapahtunut puhdistuksia jatkuvasti. Esimerkiksi huhtikuussa 2019 toteutettiin laajamittaisia puhdistuksia ja pidätyksiä FSB:n riveissä.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho arvioi viime viikolla Venäjän tiedustelupalveluiden puutteiden tulleen esille hyökkäyksen ensipäivinä.

Hänen mukaansa turvallisuuspalvelu FSB, sotilastiedustelu GRU ja ulkomaantiedustelu SVR sortuivat virhearvioihin hyökkäysoperaation valmistelussa, ja niiden roolit olivat epäselvät.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.

While it's hard to guess what exactly the purge/reshuffling at the top of the siloviks will result in, one thing is clear: it's doubtless that Putin recognizes the deep s**t this operation is in. I.e. it's so bad that he changes horses in midstream – a big no-no during war.

— Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022