”Tilanne on järjetön” – ison ja pienen asunnon vuokra melkein sama

Vuokrat nousivat 2017 keskimäärin 1,5 prosenttia, mutta vuokrien hajonta asuntojen koon mukaan kaventui selvästi.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat Tilastokeskuksen mukaan koko maassa keskimäärin 1,7 prosenttia ja ARA-asuntojen 1,3 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat 1,6 prosenttia ja muualla maassa 1,8 prosenttia.

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsolan mukaan uuden pienen vuokra-asunnon ja selvästi isomman hyväkuntoisen vanhemman asunnon vuokraero on kutistunut paikoin olemattomaksi. Yksiöstä on ollut pulaa, kun taas isoista perheasunnoista on ollut pitkän taantuman takia ylitarjontaa. Niinpä sekä yksiöiden että kolmen tai neljän huoneen asuntojen vuokrat ovat lähentyneet kaksioiden vuokria.

– Tilanne on monessa mielessä järjetön ja tämä onkin näkynyt yksiöiden vuokrien nousun selvänä vähentymisenä tai pysähtymisenä, Metsola toteaa tiedotteessaan.

Nyt taantuma on kuitenkin ohi ja Metsolan mukaan muuttoaalto on jo alkanut isompiin vuokra-asuntoihin, jotka ovat suhteellisesti selvästi edullisempia. Vahva talouskasvu ja ennätyksellisen korkealle noussut luottamus kuluttajien omaan talouteen ovat lisänneet isojen vuokra-asuntojen ja perheasuntojen kysyntää selvästi.

– Kasvanut kysyntä on jossain määrin vaikuttanut isompien vuokra-asuntojen vuokriin, jotka ovat monen vuoden laskun tai vaakalennon jälkeen nyt kääntyneet hienoiseen nousuun. Muutos niiden vuokratasoon on kuitenkin toistaiseksi ollut varsin pieni. Kuluvasta vuodesta näyttäisi kaiken kaikkiaan tulevan perheasuntojen vuokramarkkinoilla vilkkain vuosi, Metsola arvioi.

Keskineliövuokra vapaarahoitteisessa asunnossa oli Tilastokeskuksen mukaan 13,88 euroa neliöltä koko maassa. Pääkaupunkiseudulla keskineliövuokra oli 18,37 euroa neliöltä ja muualla maassa 11,71 euroa neliöltä. ARA-asuntojen keskineliövuokra oli 11,53 euroa koko maassa. Pääkaupunkiseudulla keskineliövuokra ARA-asunnoissa oli 12,74 euroa ja muualla maassa 10,90 euroa.

Helsingissä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat viime vuonna 1,7 prosenttia, Espoossa 0,3 prosenttia ja Vantaalla 2,8 prosenttia. Tampereella vuokrat kohosivat 2 prosenttia, Jyväskylässä 3,1 prosenttia ja Lahdessa 1,9 prosenttia. Turussa vuokrat nousivat 3,3 prosenttia, Oulussa 2,5 prosenttia ja Kuopiossa 3,1 prosenttia.

lisätietoja: http://bot.fi/2i0z

