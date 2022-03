Tilanne heikkenee rajusti Venäjällä – ”osa ei palaa maahan”

Tilanne Venäjällä heikkenee nopeasti, koska maalle on asetettu laajoja ja kovia pakotteita Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen vuoksi.

The Wall Street Journal (WSJ) kertoo monien ulkomailla matkustavien ja oleskelevien venäläisten päättäneen olla palaamatta kotimaahansa.

Kansainväliset mediat kertovat myös monien venäläisten muuttavan pois maasta.

– He jättävät kaiken ainakin väliaikaisesti taakseen, kertoo WSJ:n toimittaja Matthew Luxmoore viitaten ystäviensä kertomuksiin.

Hän kuvailee ystäviensä tuntemuksia, joiden mukaan ”on kauheaa tuntea itsensä hyökkääjäksi, vaikka kaikki sanovat minulle, ettemme ole kollektiivisesti vastuussa ”.

Eri puolilla Venäjää monet ihmiset ovat osoittaneet mieltään sotaa vastaan. Venäjän viranomaisten on kerrottu tiukentaneen otettaan Ukrainan sotaa vastustavista kansalaisista, ja satoja mielenosoittajia on pidätetty.

Myös sosiaalisen median sodanvastaisia päivityksiä jakaneet ihmiset ovat joutuneet hankaluuksiin.

Venäjälle asetettujen talouspakotteiden vuoksi käteisautomaateille on muodostunut pitkiä jonoja Venäjän kaupungeissa.

Myös metroasemilla on havaittu jonoja, koska mobiilimaksaminen ei toimi.

So true. And some Russian friends who were traveling abroad have decided not to return, leaving everything – at least temporarily – behind.

“It’s terrible to feel like an aggressor, one friend wrote to me. “Even though everyone tells me we are not collectively responsible.” https://t.co/pheANDrVNu

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 2, 2022