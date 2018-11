Ukraina syyttää Venäjää kahden aluksen tulituksesta Asovanmerellä

Ukrainan mukaan Venäjä on tulittanut kahta sen alusta Krimin edustalla ja vallannut alukset. Kaksi ukrainalaisaluksen miehistön jäsentä olisi haavoittunut. Venäjä on sulkenut Kertšinsalmen.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko on kutsunut sotakabinetin koolle tapahtumien vuoksi. Ukraina vetoaa YK:n turvallisuusneuvostoon.

Aiemmin kerrottiin, että Ukraina oli asettanut sota-aluksensa taisteluvalmiuteen Venäjän estettyä kolmelta Ukrainan laivaston alukselta pääsyn Kertšinsalmen kautta Asovanmerelle. Asiasta ilmoitti Ukrainan merivoimien komentaja, amiraali Ihor Vorontšenko tänään Odessassa.

Asovanmeri on Mustanmeren lahti Krimin niemimaan itäpuolella.

– Sota-alustemme miehistöt ovat taisteluvalmiudessa ja varautuneita [Venäjän] mahdolliseen maihinnousuun, amiraali Vorontšenko totesi Radio Svobodan uutisen mukaan.

Kysyttäessä, onko Ukrainan laivasto valmis käyttämään aseellista voimaa, Vorontšenko sanoi kaikkien kansainvälisen merioikeuden sallimien keinojen olevan ehdottomasti käytettävissä.

Venäjä sulki aiemmin Kertšinsalmen väylän ajattamalla suuren rahtialuksen poikittain Krimin ja mantereen välisen sillan alle.

Amiraali Vorontšenko luonnehti tilannetta Asovanmerellä vaikeaksi ja jännittyneeksi.

– He [venäläiset] toimivat samaan tapaan kuin Danužlovin lahdella Krimillä 2014, jolloin he upottivat omia aluksiaan ja estivät siten meidän alustemme pääsyn sinne, hän sanoi.

Kertšinsalmen tuntumassa operoivat venäläisalukset kuuluivat Vorontšenkon mukaan Venäjän Mustanmeren laivastolle ja turvallisuuspalvelu FSB:n merivartiostolle.

Niiden lisäksi Kertšinsalmella oli tuolloin toiminut kaksi venäläistä Kamov Ka-52 -taisteluhelikopteria.

Venäjä on omissa lausunnoissaan perustellut aggressiivisia toimiaan Ukrainan laivaston väitetyllä provokaatiolla.

Ulkoministeri Sergei Lavrov varoitti lokakuussa Venäjän estävän Ukrainan ja Naton yhteisten laivastoharjoitusten järjestämisen Asovanmerellä. Lavrovin mukaan minkäänlaisten sotaharjoitusten toimeenpano Asovanmerellä tai sen ympäristössä ei tule kysymykseen ilman Kremlin lupaa.

Sotilaalliset jännitteet Asovanmeren ympäristössä ovat kasvaneet jo useiden kuukausien ajan Venäjän alettua vaikeuttaa kauppa-alusten liikennöintiä Kertšinsalmen kautta Mariupoliin ja muihin ukrainalaisiin satamiin. Myös ukrainalaisten kalastusalusten toimintaa Asovanmerellä on systemaattisesti häiritty.

Ukrainan valtiojohdon mukaan Venäjä tähtää vuonna 2014 tapahtuneen Krimin valtauksen jälkeen nyt myös Asovanmeren haltuunottoon.

– Kun Venäjä oli ensin rakentanut laittomasti sillan yli Kertšinsalmen, se alkoi systemaattisesti häiritä ukrainalaisten ja ulkomaisten alusten vapaata merenkulkua salmen läpi, presidentti Petro Poroshenko sanoi YK:n yleiskokouksessa syyskuun lopulla.

AIS data shows a real log jam north and south of the the strait bridge. NO ONE is moving. The vessels showing as in motion are either old data from a day ago or have turned away from the bridge. #Ukraine #Crimea #Russia pic.twitter.com/sgLpslPEIW

— INTELLIPUS (@intellipus) November 25, 2018