”Tilanne aika paha” – näin markkinat runtelevat Italiaa

Italian poliittisen kriisin pelätään pahimmassa tapauksessa vaikuttavan koko euroalueen tulevaisuuteen. Markkinat ovat reagoineet rajusti kriisiin. Sijoittajat pelkäävät, että mahdollisista uusista vaaleista muodostuu äänestys Italian eurojäsenyydestä.

Pelkona on, että populistinen Viiden tähden liike (M5S) ja laitaoikeistolainen La Lega menestyvät mahdollisissa uusissa vaaleissa jopa paremmin kuin maaliskuun alun vaaleissa.

Italian kymmenen vuoden joukkolainojen markkinakorko on kohonnut selvästi. Myös kaksivuotisen valtionlainan koron noususuunta on ollut jyrkkä.

– Tilanne näyttää aika pahalta, koska Italian valtion tuottoprosentit eivät edes eurokriisin pahimmassa vaiheessa nousseet yhtä paljon yhden päivän aikana. Vaikuttaa siltä, että eurokriisi on kärjistymässä uudestaan, sanoo finanssiyhtiö Nordean analyytikko Jan von Gerich Helsingin Sanomille.

Financial Timesin mukaan Italian keskuspankin pääjohtaja Ignazio Visco sanoi tiistaina, että riski markkinoiden luottamuksen menettämisestä on enää muutamaan askeleen päässä.

Viiden tähden liikkeen ja Legan tavoitteet ovat ristiriidassa Euroopan komission ja muiden eurovaltioiden omaksuman finanssipolitiikan kanssa. M5S ja Lega kannattavat julkisen talouden menojen tuntuvaa lisäämistä ja suhtautuvat hyvin epäilevästi euroon.

Viiden tähden liike ja Lega eivät onnistuneet muodostamaan Italiaan uutta hallitusta, koska Italian presidentti Sergio Mattarella käytti sunnuntaina veto-oikeuttaan ja esti eurokriittisen Paolo Savonan nimityksen maan valtiovarainministeriksi. Tämä nosti pelot Italian euroerosta pintaan.

Pääministeriksi ehdolla ollut oikeustieteen professori Giuseppe Conte ilmoitti sen jälkeen, että hän ei ole käytettävissä tehtävään. Presidentti Mattarella antoi hallituksen muodostajan tehtävän taloustieteilijä Carlo Cottarellille, jonka tehtävänä on muodostaa Italiaan tilapäinen virkamieshallitus.

Italiaan tilanteeseen on kolme mahdollista ratkaisua, kertoo Suomessa asuva Italian politiikan tuntija Anton Monti Ylelle.

Ensimmäinen on virkamieshallitus, joka tuskin kuitenkaan saa Italian parlamentin luottamusta. Toinen on palaaminen hallitusneuvotteluihin eli epävarmuuden jatkuminen. Kolmas on pikaiset ennenaikaiset vaalit, jonka ei myöskään uskota tuovan helppoa ratkaisua umpikujaan.

Maanantaina julkaistun mielipidemittauksen mukaan M5S ja Lega saisivat nyt 55 prosentin kannatuksen, eli pystyisivät muodostamaan helposti enemmistöhallituksen.