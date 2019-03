”En voi uskoa SDP:n kieltäytyneen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtaja Tiina Elovaara ällistyi SDP:n kieltäytymisestä.

– Eduskunnan tehtävä on nyt varmistaa, että suomalaisten tarvitsema sote-uudistus saadaan edes seuraavalla hallituskaudella maaliin. On luonnollista, että suurin eduskuntaryhmä kutsuu nyt ryhmät koolle. Keskustan Antti Kaikkonen on kutsunutkin ensi viikoksi sotesta kaikki eduskuntapuolueet koolle, Tiina Elovaara sanoo tiedotteessaan.

– Mitä vastaa demareiden varapuheenjohtaja Sanna Marin? Ei käy. En voi uskoa tätä suhtautumista todeksi. Oppositio on koko ajan halunnut sotessa parlamentarismia ja yhteistyötä. Missä on se yhteistyöhaluinen Marin, jonka muuten tunnen, Elovaara ihmettelee.

Hän toivoo muutosta poliittiseen päätöksentekoon. Neljä vuotta eduskunnassa ovat paljastaneet politiikan raadollisuuden.

– Hallitustyö on vaativa tehtävä. Sen olen oppinut, etten aio nälviä tulevaa hallitusta kaikesta tai perustaa politiikkaani sille.

On selvää, ettei Sipilän johdolla voida kokoontua pohtimaan #sote:n jatkoa. Hänen mandaattinsa on päättynyt ja ihmiset valitsevat 14.4. eduskuntavaaleissa, kenen johdolla asioita, myös sotea, viedään eteenpäin. — Sanna Marin (@MarinSanna) March 8, 2019