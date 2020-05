Tietovuodon mukaan Kiinan koronatapauksia on 640000, ei 80000

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yliopistotiedot asettavat kommunistimaan ilmoittamat luvut kyseenalaiseksi.

New York Post uutisoi Foreign Policyn Kiinan asevoimien yliopistolta saamsta tiedostoista. Niiden perusteella Kiinassa on saattanut olla ainakin 640 000 koronatartuntaa. Maan ilmoittama virallinen luku on 82 929 tartuntaa.

Kiinan puolustusteknologian kansallisen yliopiston virusseurannan luvut vahvistavat epäilyjä, joiden mukaan maassa on peitelty totuuksia Wuhanista viime vuoden lopulla lähteneestä epidemiasta.

Virusseurannan kerrotaan koostuvan yli 640 000 tapauksesta 230 Kiinan kaupungissa. Ajankohta on helmikuun alusta huhtikuun loppuun.

Tietoja on ylläpitänyt Kiinan asevoimien yliopiston professori. Ne sisältävät myös tarkempia paikkatietoja.

Kiina on kertonut 4 633 kuolemantapauksesta. Viime viikolla maan valtiollinen media nosti Wuhanin kuolemantapausten lukua 50 prosentilla.