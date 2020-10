Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan on täysi mysteeri, miksei kesän aikana varauduttu heikkenevään koronatilanteeseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén arvostelee pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen suunnitelmia siirtää valmiuslaissa olevia valtuuksia normaaliin lainsäädäntöön.

– Muutos antaisi esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriölle valmiuslain toimivaltuuksista ilman, että tilanne vaatisi poikkeusoloja. Tietyt rajoitustoimet ovat perustellusta syystä valmiuslain alla, jolloin päätöksentekoon tarvitaan myös presidenttiä, valtioneuvostoa ja eduskuntaa. Ihmisten perusoikeuksia tulee voida rajoittaa ainoastaan erittäin painavista syistä ja lyhyen aikaa kerrallaan, Saara-Sofia Sirén kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa valmiuslainsäädännön käyttöönotto tulisi punnita joka kerta erittäin tarkoin.

– Käyttöönotossa on syytä hyötyjen lisäksi pohtia myös siitä seuraavia negatiivisia vaikutuksia suomalaisten elämään. Valmiuslakien tuominen osaksi normaalia lainsäädäntöä on erittäin ongelmallista, sillä ihmisten oikeuksien rajoittamista ei tule tehdä ilman erittäin tarkkaa, tapauskohtaista harkintaa ja laajapohjaista päätöksentekoa, Sirén jatkaa.

Kansanedustaja arvioi, ettei hallitus ole oppinut aiemmista virheistään koronakriisin hoidossa.

– Oikeutettua kritiikkiä aiheuttaneet toimintatavat toistuvat – ja tämä on ongelma nimenomaan demokratian, parlamentarismin ja oikeusvaltioperiaatteen näkökulmasta. Tieto ja koordinaatio eivät kulje edes hallituksen sisällä, Saara-Sofia Sirén toteaa.

– Hallituksen strategia on epäselvä, eikä tietoa siihen liittyen ole saatavilla. On täysi mysteeri, miksi ministeriöissä ei rauhallisempien kesäkuukausien aikana oltu valmistauduttu nyt heikkenevään koronatilanteeseen. Tautitapausten määrä on jo ohittanut kevään luvut, mutta tietoja uusista toimista ei edelleenkään ole, Sirén jatkaa.

Kannattaa tänään seurata, esittääkö hallitus valmiuslakien tuomista normaaliin lainsäädäntöön. Tämä on ongelmallista, sillä ihmisten oikeuksien rajoittamista ei tule tehdä ilman erittäin tarkkaa, tapauskohtaista harkintaa ja laajapohjaista päätöksentekoa.https://t.co/B2JQdgjJXU — Saara-Sofia Sirén (@saarasofia) October 14, 2020