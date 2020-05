Tieteilijät ihmeissään: Miten voi kestää niin kauan?

Asiantuntijat kummeksuvat aiotun maskiselvityksen kestoa.

Tieteilijät kummeksuvat, miten hallituksen maskiselvityksessä voi kestää niin kauan. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi tiistaina Ylen A-Studiossa, että selvitys valmistuu parin kuukauden päästä.

Kipuilua maskien kanssa on ihmetelty. Niiden käytöstä on väännetty Suomessa koronakriisin alusta alkaen. Samalla kasvava joukko maita on asettanut eri asteisia maskisuosituksia ja -pakkoja. Maskien käytöstä ja tehokkuudesta on myös runsaasti tutkimustietoa saatavilla.

Suomessa viranomaisten linja on kuitenkin toistaiseksi ollut, ettei maskeja suositella, ja niistä voi jopa olla haittaa.

– Tuossa ajassa saa oman tutkimuksenkin aikaiseksi. Maskien tehokkuus on aerosolifysiikan perusteita ja vastauksen hallitukselle voimme antaa vaikka huomenna, akatemiaprofessori ja Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala tviittaa.

Työterveyshuollon ja kliinisen kemian erikoislääkäri, professori Pirkko Vihko vastaa pitäväsä peruskysymyksenä, miksei hallitus käänny tässä maailmanluokan huippututkija Kulmalan puoleen.

– STM, THL, Kirsi Varhila ja hallitus ovat liikaa rakastuneet omiin mielipiteisiinsä ja puuttuu kyky käyttää tutkittua tietoa, professori Vihko jatkaa.

Hänkin ihmettelee aiotun selvityksen kestoa.

– Miten olemassa olevan maskitiedon kirjallisuuskatsaus voi olla näin hitaasti toteutettu. Hallitus ei tutki mitään eli ei tuota uutta tietoa, Vihko huomauttaa.

Helsingin yliopiston kansleri ja aerosolifysiikan professori Kaarle Hämeri toteaa keskustelussa maskien suodatustehokkuuden erilaisille viruksille ja pisaroille olevan suoraviivaista testausta.

– Hankalampaa on maskien istuvuus kasvoille, vuodot reunoista, käytön aiheuttama hengitysvastus, hygieninen käyttö, jne. Tietoa on näistä, muttei systemaattisesti kasattuna, hän jatkaa.

