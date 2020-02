Tiet nyt vaarallisen surkeassa kunnossa – Näistä varoitetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Leuto talvi kasvattaa tieverkoston korjausvelkaa entisestään.

Ensi keväälle ja kesälle ennustetaan poikkeuksellisen suuria teiden paikkaustöitä, Väylävirasto kertoo.

Syynä maateiden rapautumiseen on poikkeuksellisen leuto talvi. Lumeton talvi on edistänyt teiden päällysteiden kulumista, sillä renkaat ovat painaneet vettä päällysteen rakoihin, eikä vuodenajalle tyypillinen pieni lumikerros ole ollut suojaamassa teiden pintaa nastarenkaiden aiheuttamilta vaurioilta.

– Tulevan kevään ja kesän päällystysurakoiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Lopullinen hintataso vaikuttaa siihen, miten paljon saamme ensi kesänä korjattua päällysteitä. Tulevan kesän päällystysmäärät ovat kuitenkin merkittävästi suuremmat kuin vuonna 2019, Väylän tieliikennejohtaja Pekka Rajala kertoo tiedotteessa.

Väylän mukaan talvella muodostuneita vaurioita ja reikiä paikataan keväällä ja kesällä, mutta paikkaaminen on tuonut tienpidolle kustannuksia, joita ei ole normaalisti syntynyt tässä määrin. Arvio on, että huonokuntoisten maanteiden osuus on nyt noin 7500 kilometriä.

LähiTapiolan liikenneturvallisuuden johtava asiantuntija Markus Nieminen arvioi, että teiden huono kunto näkyy liikenteessä paitsi lisääntyvinä rengasvaurioina, myös lisääntyneinä tuulilasivaurioina. Erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä pääteillä lentelee murenevaa asfalttia ja irtokiviä.

Kulunut talvi iskee erityisesti autojen vanteisiin.

– Autoilijat ovat tänä talvena kohdanneet yhä useammin asfalttiteillä olevia teräväreunaisia ”reikiä”, jotka pahimmillaan rikkovat auton renkaan sekä myös vanteen, LähiTapiolan liikenneturvallisuuden johtava asiantuntija Markus Nieminen sanoo.

Tiestön korjausvelka oli vuonna 2019 noin 2,5 miljardia euroa. Väylä arvioi, että kuluvana keväänä ja kesänä pystytään korjaamaan noin kaksinkertainen määrä teitä normaaliin kevääseen verrattuna.