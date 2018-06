Tiet kaaoksessa – Serbialaiset raivostuivat polttoaineen hinnasta

Mielenosoittajat sulkivat useita teitä ja vaativat polttoaineveron laskemista.

Korkeiden polttoainehintojen suututtamat mielenosoittajat sulkivat maanantain aikana useita autoteitä Serbiassa.

Radio Free Europen mukaan mielenilmausten aiheuttamia ruuhkia oli ainakin Belgradissa, Novi Sadissa, Nisissä ja Novi Pazarissa. Pääkaupunki Belgradissa moottoritie oli jumissa noin 20 minuuttia.

Bensiinin litrahinta on noussut kesäkuussa 1,29 euroon. Hintaa on pidetty korkeana, sillä Serbian keskimääräinen kuukausipalkka on edelleen vain noin 400 euroa.

Mielenosoittajat ovat vaatineet polttoaineveron laskemista, joka muodostaa 55 prosenttia bensan hinnasta.

Serbian hallitus on puolustautunut toteamalla, että kallistumisen taustalla on raakaöljyn hintakehitys maailmanmarkkinoilla.

Yhdysvaltain päätös vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta nosti öljyn hintaa toukokuussa.

Drivers blocked main highways and roads in several Serbian cities to protest against rising fuel prices. https://t.co/RpOCPqmOjo pic.twitter.com/GpiiVQfyT0 — RFE/RL (@RFERL) June 11, 2018