Tiet huonossa kunnossa – IL: Suuri osa jää korjaamatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päällysteiden uusiminen on keskittynyt vilkkaimmille teille.

Suomessa on päällystettyjä maanteitä noin 50 750 kilometriä, josta 7 050 kilometriä oli vuodenvaihteessa huonossa kunnossa, kertoo Iltalehti.

Väyläviraston väylänpitotoimialan toimialajohtaja Jukka Karjalaisen mukaan kaikkia päällystämistä vaativia teitä ei pystytä nykyisin korjaamaan. Tievaurioita hoidetaan lähinnä paikkaamalla ongelmakohtia. Karjalainen kuvailee monttujen, pattien ja halkeamien paikkaamista ensiavuksi siihen saakka, kunnes tie voidaan päällystää uudelleen.

Tällä hetkellä määrärahat riittävät siihen, että tarpeesta puolet pystytään korjaamaan.

– Meidän vuotuinen päällystämistarpeemme on vähintään 4 000 kilometriä vuodessa. Me pystymme päällystämään vain 2 000 kilometriä, Karjalainen kertoo IL:lle.

Väylävirasto joutuu keskittämään korjauksen vilkkaammille teille.

– Erityisesti vähäliikenteisillä teillä tekohengitystä annetaan paikkaamisella, Karjalainen kertoo.

– Kun mennään Itä- ja Pohjois-Suomeen, niin siellä tiestö on vähäliikenteisempää verkkoa. Vähäliikenteisempien teiden kunto on huonompi kuin vilkkaiden. Se ei niinkään johdu siitä, että olisimme päättäneet, että Itä-Suomessa saa olla huonompia teitä, vaan se johtuu pitkälti siitä, että tiet pyritään pitämään parhaassa kunnossa siellä, missä on eniten liikennettä.