Tiesitkö? Näin paljon USA:lla on sotilaita Euroopan eri maissa

Eurooppalaisjohtajien on kerrottu kauhistuneen presidentti Donald Trumpin uhkauksesta vähentää amerikkalaisjoukkoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan useimpien Nato-maiden puolustusmenot eivät täytä maiden tekemiä sitoumuksia. Asian on arveltu nousevan esiin Brysselissä alkaneessa Nato-huippukokouksessa.

Yhdysvallat sijoitti kylmän sodan aikana kymmeniä tuhansia sotilaita eri puolille Eurooppaa. Pew Research Center -tutkimuslaitoksen mukaan joukkoja on tällä hetkellä Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolella vähemmän kuin kertaakaan viimeisen 60 vuoden aikana.

USA:n sotilaita on sijoitettu pysyvästi maan puolustushallinnon tilastojen mukaan Saksaan noin 35 000, Italiaan 12 800, Britanniaan 9200, Espanjaan 3600 ja Belgiaan 900.

Lisäksi pienempiä osastoja on muun muassa Hollannissa, Kreikassa, Norjassa, Romaniassa, Portugalissa, Unkarissa ja Puolassa.

Eurooppaan on sijoitettu 26 500 USA:n maavoimien, 9000 merivoimien, 3000 merijalkaväen ja 27 000 ilmavoimien sotilasta. Yhteensä joukkoja on siis noin 65 000.

USA on Naton maksujuhta

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg julkisti tiistai-iltana huippukokouksen alla yksityiskohtaisia puolustusliiton ja jäsenmaiden talouslukuja.

Katsaus alkoi Nato Euroopan ja Kanadan – siis USA:n ulkopuolisen Naton – puolustusmenojen kehityksen vuosivertailulla. Ennen vuotta 2014 Nato Euroopan ja Kanadan puolustusmenot vähenivät vuosittain noin 1–2,5 prosenttia.

Vuonna 2015 ne nousivat 1,83 prosenttia ja 2017 arvion mukaan peräti 5,28 prosenttia. Tämän vuoden arvio puolustusmenojen noususta on 3,78 prosenttia.

Naton tunnettu suositus jäsenmaille on, että ne käyttäisivät kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihin. USA käyttää 3,5 prosenttia. Euroopan Nato-maat ja Kanada käyttävät keskimäärin 1,47 prosenttia.

Ennusteen mukaan eurooppalaisten Nato-maiden puolustusmenot ovat nousemassa tämän vuoden aikana 1,5 prosenttiin.

Kaikkiaan Nato-maiden puolustusmenot ovat noin biljoona dollaria (12 nollaa ykkösen perässä). USA:n puolustusmenot ovat tästä noin 70 prosenttia. Britannian osuus on noin kuusi, Saksan noin viisi, Ranskan noin viisi, Italian noin 2,5 ja Kanadan noin kaksi prosenttia.

USA on jätti myös sotilashenkilöstön määrää vertaillessa. Naton taulukon mukaan USA:lla on sotilashenkilöstöä 1,3 miljoonaa, Turkilla 386 000, Ranskalla 208 000, Saksalla 183 000, Italialla 180 000, Britannialla 145 000 ja Kanadalla 71 000. Virolla on 6 100.

