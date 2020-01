Tienpitäjä Ylelle: Nyt on äärimmäisen haastava talvi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suolausta on käytetty maanteillä nelinkertainen määrä viime talveen verrattuna.

Teiden kunnossapidon ongelmat ovat Ylen Uutisten mukaan tänä talvena vaivanneet yksityisiä tienhoitajia ja maanteitä hoitavia urakoitsijoita.

– Nyt on äärimmäisen haastava talvi menossa, kertoo Joensuun ja Nurmeksen maanteiden hoidon aluevastaava Ilkka Puumalainen Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta.

Hiekka jäätyy Puumalaisen mukaan sateen ja pakkasen myötä maantien väliin, sitten tarvitaan uutta hiekkaa.

Hiekkaa on hänen mukaansa tarvittu lähes kaksinkertainen määrä normaaliin talveen verrattuna. Suolausta on käytetty maanteillä nelinkertainen määrä viime talveen verrattuna.

– Olemme saaneet pidettyä isot ja vilkkaat tiet kuten Ysitien melko hyvässä kunnossa, mutta alemmalla tieverkolla emme ole voineet täysin vastata sääolosuhteisiin, Puumalainen kertoo.

Myös Pohjois-Savon ely-keskuksen aluevastaavan Martti Hämäläisen mielestä viime aikoina on ollut liukkaampaa kuin tavallisesti. Suolaa ja hiekkaa on tarvittu tavanomaista enemmän.

– Tälle talvelle ominaista on ollut se, että esimerkiksi vesisateita on tullut hyvinkin paikallisesti. Samaan aikaan toisella puolen maakuntaa on ollut normaali ajokeli ja toisella puolella liukasta, Hämäläinen toteaa.

Hän muistuttaa, että ely-keskus vastaa maanteiden kunnossapidosta, kun taas kunnat ja kaupungit omista katuverkostoistaan.