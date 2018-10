Tiekartta valmis muovin haasteiden ratkomiseksi

Valtavat mahdollisuudet odottavat elinkeinoministerin mukaan niitä yrityksiä, joilla on ratkaisuja muovien kierrätykseen.

Suomen ja maailman ensimmäinen muovitiekartta luovutettiin tiistaina asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.). Siihen on koottu yli sadan ehdotuksen joukosta joukko keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

– Työryhmä laati muovitiekartan suurella innolla ja todella nopeasti, mistä suuri kiitos. Perehdymme ympäristöministeriössä huolella varsinkin valtiohallintoa koskeviin toimenpide-ehdotuksiin, Tiilikainen kertoo ympäristöministeriön tiedotteessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) muovien käytön jatkuva kasvu maailmassa on saatava kestävälle pohjalle.

– Valtavat globaalit liiketoimintamahdollisuudet odottavatkin niitä yrityksiä, joilla on tarjota ratkaisuja muovien kehittyneille kierrätysratkaisuille tai öljypohjaisten muovien korvaamiselle kestävillä biopohjaisilla tuotteilla ja käyttökohteen mukaan myös biohajoavilla ratkaisuilla, Lintilä toteaa.

Hänen mielestään Suomen on mahdollista olla tässä suunnannäyttäjä.

– Meillä on vahvaa biomateriaalien osaamista ja uusiutuvia raaka-aineita. Yhteistyötä tiivistämällä sekä uudella tutkimuksella ja innovoinnilla voimme löytää kustannustehokkaita ja teollisuudelle käyttökelpoisia skaalautuvia ratkaisuja, Lintilä arvioi.

Muovitiekartan laatineen yhteistyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.) uskoo, että kartta voi toimia maailmalla muille valtioille suunnannäyttäjänä, koska se on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

– Tärkeintä tiekartan laadinnassa oli ja toteutuksessa on yhteistyö yli toimialarajojen. Toimeenpanoon tarvitaan meitä kaikkia, hän painottaa.

Talteenottoa ja kierrätystä tehostettava

Roskaamisen ja turhan kulutuksen välttämiseksi muovitiekartassa haastetaan kaupunkeja ja tapahtumajärjestäjiä varmistamaan roskaamattomuus sekä ehdotetaan vapaaehtoisia sopimuksia kertakäyttö- ja ylipakkaamisen vähentämiseksi.

Yhteistyöryhmä haluaa myös, että muoviveron käyttöönottoa selvitetään kertakäyttömuovien vähentämiseksi ja korvaavien ratkaisujen vauhdittamiseksi.

Muovijätteen talteenoton tehostamiseksi työryhmä ehdottaa erilliskeräysvaatimusten uudistamista ja pakkausmuovin talteenoton sekä keräyspaikkojen merkittävää lisäämistä. Esimerkiksi kiinteistökohtaista ja alueellista keräysjärjestelmää voitaisiin laajentaa ja järjestää korttelikeräys pientaloille. Kuluttajat tarvitsevat myös enemmän neuvontaa.

Lisäksi muovitiekartassa esitetään erillistoimia kahdelle sektorille. Muovien tunnistamista rakennuksissa halutaan parantaa, samoin muovijätteen lajittelua rakennustyömailla. Myös maatalous- ja puutarhamuovien osin vielä heikosti toimivaa kierrätystä pitäisi tehostaa ja korvata muoveja muun muassa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia biopohjaisia ja täysin biohajoavia katemateriaaleja.

Myös kerätyn muovijätteen jatkokäsittelyä ja -käyttöä on työryhmän mukaan parannettava. Eri arvoketjuille sopivia kierrätysratkaisuja tarvitaan lisää, esimerkiksi kemiallisen kierrätyksen soveltuvuutta ja vaikutuksia voitaisiin arvioida. Yhteistyöryhmä arvioi, että Suomeen tarvittaisiin yksi tai kaksi täysimittaista muovijalostamoa lisää sekä kemiallisen kierrätyksen yksikkö tai yksikköjä.

Kaupalla kokemusta vapaaehtoisista sitoumuksista

Kaupan liitto pitää hyvänä muovitiekartan monipuolista toimenpide-ehdotusten kirjoa. Niiden vieminen käytäntöön edellyttää liiton mielestä kuitenkin eri sidosryhmien laaja-alaista yhteistyötä.

– On hienoa, että roskaantuminen ja sen aiheuttamat haitat on nostettu kartassa näkyvästi esille. Sillä, että jokainen meistä on roskaamatta, on suuri ja näkyvä merkitys ympäristön kannalta, toteaa tiedotteessaan Kaupan liiton ympäristöasioista vastaava johtava asiantuntija Marja Ola. Hän edusti kaupan toimialaa työryhmässä.

– Toimialana olemme valmiita sitoutumaan muovikassisopimuksen kaltaisiin tehokkaisiin vapaaehtoisiin sopimuksiin, tarjoamaan vaihtoehtoja asiakkaillemme ja panostamaan jatkossakin heidän informoimiseensa. Vastuullisuutta on valita optimaalisen oikeat materiaalit oikeaan käyttöön, käyttää ja kierrättää ne oikein sekä neuvoa myös muita tekemään niin, hän kertoo.