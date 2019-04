Tiedustelupäällikkö varoittaa: Suomalaisia voidaan manipuloida

Kenraali Harri Ohra-ahon mukaan informaatiovaikuttamista ei aina huomata.

Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-ahon mukaan suomalaiset voivat joutua toukokuun eurovaaleissa informaatiovaikuttamisen kohteeksi.

– Tutkitusti äänestäminen on vahvasti tunnepitoinen tapahtuma. Tällöin ihmisiä on mahdollista myös manipuloida datan ja algoritmien hallinnalla. Kyse on yksinkertaistaen informaatiovaikuttamisesta, jota aina ei edes huomaa. Viime sunnuntaina pidetyt Suomen eduskuntavaalit vaikuttivat alustavien arvioiden mukaan olleen tässä mielessä suhteellisen ”puhtaat”. Hyvä me, kenraali kirjoittaa Puolustusvoimien blogissaan.

Ohra-ahon mukaan informaatioteknologia on kehittynyt nopeasti.

– Oman sukupolveni aamut alkoivat sanomalehden lukemisella, päivän mittaan kuuntelimme radiosta uutisia ja illalla katsoimme kollektiivisesti puoliyhdeksän TV-uutiset. Nyt meille suolletaan eri tuuteista informaatiota ähkyyn saakka, hän toteaa.

– Näyttö suoltaa tunteisiin vetoavaa materiaalia siinä määrin, että tosiasiat voidaan sujuvasti sivuuttaa ilman syvempää pohdintaa. Keskeisiä taustavaikuttajia tässäkin ovat sosiaalisen median algoritmit. Niiden avulla sinua myös jatkuvasti maalitetaan. Luulet, että kaikki muutkin näkevät ja lukevat samaa materiaalia kuin sinä, mutta näin ei ole.

Kenraali kirjoittaa Riiassa sijaitsevan Strategisen kommunikaation osaamiskeskuksen testanneen, mitä tietoja saadaan kerättyä sotaharjoitukseen osallistuvilta henkilöiltä, ja voidaanko heidän käyttäytymiseensä vaikuttaa. Kokeessa välineinä käytettiin yhtä kannettavaaa tietokonetta ja kännykkää sekä viittä SIM-korttia. Vaikutustakanavana oli Facebook.

– Tulokset yllättivät jopa testaajat itsensä. Yksityiskohtaisempi analyysi leimattiin salaiseksi. Kohdennettujen mainosten avulla (hinta yhteensä 50 euroa) saatiin kerättyä ydinjoukko, joka testin aikana laajeni laajenemistaan. Heille luotiin suljettu ryhmä, jossa kaikki kertoivat joko kysyttäessä tai kysymättä olinpaikkansa, liikkumisensa, joukkonsa, mielialansa ja niin edelleen, kenraali kirjoittaa.

– Lopuksi osa henkilöstöä saatiin rikkomaan myös määräyksiä, esimerkiksi poistumaan joukostaan treffeille FB:n kautta hankkimansa ”tyttöystävän” kanssa.

Ohra-ahon mukaan tilanne pahenee lähitulevaisuudessa entisestään.

– Automatisoituja tilejä (botteja) on kohta enää ammattilaisenkaan vaikea erottaa aidoista, kommentointipalstojen tekstejä voidaan kirjoittaa automaattisesti, kuva- ja videomanipulointi (deep fakes) on helppoa kuin heinänteko.