Tiedustelun arvio: Hyökkääjä yllätettiin, strategia muuttuu

Iso-Britannian puolustusministeriön julkaiseman tiedustelukatsauksen mukaan Venäjän sotavoimat ovat tulleet ukrainalaisten vastarinnan yllättämäksi. Hyökkäyksen tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta.

– Kreml on toistaiseksi epäonnistunut alkuperäisten tavoitteidensa saavuttamisessa. Se on tullut Ukrainan vastarinnan laajuuden ja raivokkuuden yllättämäksi, raportissa sanotaan.

Brittitiedustelun mukaan hyökkääjä on nyt joutunut vaihtamaan taktiikkaansa. Uutena strategiana on näännytyssota.

– Tämä todennäköisesti sisältää silmitöntä tulivoiman käyttöä, joka johtaa kasvaneeseen siviiliuhrien määrään, Ukrainan infrastruktuurin tuhoamiseen ja humanitäärisen kriisin yltymiseen.

Raportti myös toteaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiukentaneen otettaan maan tiedusteluvälineistä. Sen mukaan Kreml pyrkii kaikin keinoin piilottamaan sotavoimiensa kohtaamat ongelmat ja ukrainalaisten siviiliuhrien määrän maan kansalta.

Itä-Euroopassa toimivan Nexta-uutiskanavan mukaan seitsemän yhdeksästä suunnitellusta evakuointikäytävästä saatiin kuitenkin eilen toimimaan suunnitellusti. Niiden kautta evakuoitiin saarretuista kaupungeista yli 9 000 ihmistä.

YK:n pääsihteeri António Guterres puolestaan varoittaa Twitterissä sodan voivan romahduttaa koko maailmanlaajuisen ruokajärjestelmän.

– Sota Ukrainassa häiritsee jo tuotantoketjuja ja nostaa polttoaineen, ruoan ja liikkumisen hintaa jyrkästi. Meidän täytyy nyt tehdä kaikkemme välttääksemme hurrikaanin lailla leviävän nälän ja globaalin ruokajärjestelmän romahtamisen, Guterres kirjoittaa.

