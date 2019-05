Tiedustelulait tulevat voimaan lauantaina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtioneuvosto on antanut neljä siviili- ja sotilastiedusteluun liittyvää asetusta.

Tiedustelun valvonta perustuu keskeisesti tiedustelutoiminnassa tehtäviin kirjauksiin. Asetus siviilitiedustelusta sisältää suojelupoliisille täsmentäviä ohjeita kirjauksista.

– Kirjausten on oltava riittävän selkeitä ja seikkaperäisiä, jotta tiedustelun valvonta on tehokasta ja uskottavaa. Siksi erityisesti tiedustelumenetelmien pöytäkirjaamisvelvoitteista on tarpeen antaa lakia yksityiskohtaisempia ohjeita. Kirjaamisella myös parannetaan tiedusteluvirkamiesten, tiedonhankinnan kohteiden sekä ulkopuolisten oikeusturvaa, sisäministeriö sanoo.

Toisella asetuksella muutetaan valtioneuvoston aiempaa asetusta esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta.

Uuden siviilitiedustelulainsäädännön myötä suojelupoliisi ei ole enää esitutkintaviranomainen. Siksi sen ei enää jatkossa tarvitse antaa vuosittaista selvitystä salaisten pakkokeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta.

Suojelupoliisin uuden hallinnollisen aseman vuoksi sen peite- ja valeostotoimintaa koskevat koulutukset hyväksyy jatkossa sisäministeriö. Poliisihallitus antaa tarkemmat määräykset peitetoimintaa toteuttavien poliisiyksiköiden välisestä yhteistyöstä ja koulutuksesta.

Tiedustelulainsäädäntö tulee voimaan 1. kesäkuuta. Lainsäädännöllä parannetaan Suomen mahdollisuuksia suojautua esimerkiksi terrorismilta, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistamalta vakoilulta tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttamiselta.

Siviilitiedustelutoimivaltuuksia käyttää suojelupoliisi. Tästä syystä suojelupoliisin toiminnan valvontaa tehostetaan.

Sisäasiainhallinnossa valvonta jakaantuu sisäministeriön sekä suojelupoliisin itsensä suorittamaan valvontaan. Sisäministeriön on annettava eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tiedusteluvaltuutetulle vuosittain kertomus suojelupoliisin tiedustelumenetelmien käytöstä, siviilitiedustelun suojaamisen käytöstä sekä niiden käytön valvonnasta.

Siviilitiedustelun ulkoisesta oikeudellisesta valvonnasta vastaavat pääosin tiedusteluvalvontavaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies. Parlamentaarinen valvonta kuuluu tiedusteluvalvontavaliokunnalle.

Valtioneuvosto antoi myös sotilastiedustelua koskevan, vastaavan asetuksen sotilastiedustelussa tehtävistä kirjauksista. Asetus sotilastiedustelun tiedustelumenetelmistä sisältää sotilastiedusteluviranomaiselle täsmentäviä ohjeita näistä kirjauksista.

Sotilastiedustelulla parannetaan Suomen mahdollisuuksia hankkia tietoa Suomen turvallisuusympäristöstä ennakkovaroituksen antamiseksi ja uhkiin varautumiseksi.

Sotilastiedustelun toimivaltuuksia käyttää sotilastiedusteluviranomainen, eli pääesikunta ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos. Peite- ja valeostotoimintaa koskevat koulutukset hyväksyy puolustusministeriö.

Puolustushallinnossa valvonta jakaantuu puolustusministeriön sekä sotilastiedusteluviranomaisen itsensä suorittamaan valvontaan. Sotilastiedustelun ulkoisesta oikeudellisesta valvonnasta vastaavat samat tahot kuin siviilitiedustelun osalta.

Puolustusministeriön on annettava eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnalle, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tiedusteluvalvontavaltuutetulle vuosittain kertomus sotilastiedusteluviranomaisen tiedustelumenetelmien käytöstä, sotilastiedustelun suojaamisen käytöstä sekä niiden käytön valvonnasta.

Kertomuksesta ja valvonnan järjestämisestä puolustushallinnossa annetaan tarkempia säännöksiä puolustusministeriön asetuksessa sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista.