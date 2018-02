Syyriasta paenneet ISIS-taistelijat pyrkivät Eurooppaan

Tiedustelulähteiden mukaan terroristiryhmä muokkaa taktiikoitaan.

Tuhannet terroristijärjestö Isisin taistelijat ja heidän perheenjäsenensä ovat paenneet Yhdysvaltojen johtamia sotilasoperaatioita itäisessä Syyriassa, kertovat Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden tiedusteluaineistot. Asiasta kertoo tässä The New York Times.

Tietojen perusteella Yhdysvaltojen julistukset siitä, että terroristiryhmä olisi kukistettu, eivät pidä paikkaansa.

Financial Timesin haastattelemien lähteiden mukaan Isisistä on nyt jäljellä eri puolille Syyriaa ripoteltujen terroristisolujen verkosto, joiden välille järjestö yrittää luoda yhteyksiä.

Tiedustelulähteiden mukaan osa militanteista ei kuitenkaan pysy Syyriassa vaan pyrkii Turkin kautta kotimaihinsa Eurooppaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump korosti liittovaltion tilasta pitämässään puheessa, että lähes kaikki Isisin alueet Irakissa ja Syyriassa on onnistuttu valtaamaan takaisin. Tiedustelulähteiden mukaan terroristiryhmä on vielä kuitenkin kyvykäs inspiroimaan ja keräämään jäseniä toteuttamaan iskujaan.

Asiantuntijoiden mukaan Isis näyttää myös omaksuvan yhä enemmän sissitaktiikoita terrorisoidakseen siviilejä.

”Ryhmä on muuttumassa maan alla toimivaksi organisaatioksi, joka panostaa esimerkiksi itsemurhapommituksiin pehmeissä kohteissa, kuten hallinnon turvaamilla alueilla Bagdadissa”, sanoo Lontoossa sijaitsevan IHS Markitin vanhempi analyytikko Otso Iho.

Hän viittaa tammikuussa Bagdadissa tehtyyn iskuun, jossa kuoli ja loukkaantui kymmeniä ihmisiä. Isku tehtiin ruuhkaisella alueella, jonne ihmiset kerääntyvät etsimään töitä.

Isisin riveihin on arvioitu Euroopasta lähteneen noin 5000 ihmistä. 1500 heistä on palannut kotiinsa. Euroopan unionin terrorismintorjunnan korkea edustaja Gilles de Kerchoven mukaan lopuista osa on kuollut ja osa jatkaa taisteluja.