Tiedot julki vahingossa: USA:n kouluissa jättimäärä tartuntoja

Yhdysvalloissa on hämmästelty terveysviranomaisten vahingossa julkaisemia tietoja oppilaiden ja opiskelijoiden koronavirustartunnoista.

Alustavien tietojen mukaan Floridan osavaltiossa lähes 900 henkilöä oli saanut tartunnan kaksi viikkoa koulujen avaamisen jälkeen. Luvut kattavat myös päivähoidon ja yliopistot.

Viranomaiset julkaisivat luonnostekstin maanantaina, mutta asiakirja poistettiin verkosta vuorokautta myöhemmin. Miami Herald -lehti kertoo saaneensa kopion tekstistä ennen sen katoamista.

Floridan kansainvälisen yliopiston epidemiologi Mary Jo Trepka pitää vahingossa julkaistuja tietoja äärimmäisen hyödyllisinä epidemiatilanteen arvioinnin kannalta. Lasten roolista Covid-19-pandemiassa on väitelty keväästä lähtien.

Hän huomauttaa, että positiivinen tulos ei välttämättä tarkoita, että tartunta olisi peräisin koulusta tai muusta oppilaitoksesta.

– Jokaisen piirikunnan tulisi seurata tilannetta hyvin tarkasti, jotta näemme koulujen avaamisen vaikutuksen, Mary Jo Trepka sanoo.

Viranomaisten mukaan julkaistut tiedot olivat keskeneräisiä. Ne on määrä julkaista myöhemmin tarkastusprosessin jälkeen.

Floridan osavaltiossa on vahvistettu tähän mennessä 622 000 Covid-19-tartuntaa ja yli 11 100 kuolemantapausta.

Whoa—Florida Dept of Health accidentally released a report on #COVID19 outbreaks at schools— daycare centers to colleges—nearly 900 students & staffers had tested positive in 2-week of August as schools had just begun/readied to reopen. FL then deleted🧵https://t.co/CvcNbSRfXh

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) August 31, 2020