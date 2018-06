Tiedossa poutainen sunnuntai

Suuressa osassa maata on tänään poutaa.

Ilmatieteen laitoksen ennusten mukaan maan länsiosassa on tänään sunnuntaina vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa.

Alueen eteläosassa on illalla lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 16…21 ja yön alin 5…12 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Maan itäosassa on aluksi poutaa ja osaksi selkeää. Päivällä pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen sataa paikoin.

Päivän ylin lämpötila on 17…21 ja yön alin 10…14 astetta. Vähän voimistuvaa idän ja pohjoisen välistä tuulta.

Maan pohjoisosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja Pohjois-Lapissa aluksi paikoin sadekuuroja. Päivän kuluessa etelästä alkaen sää selkenee.

Päivän ylin lämpötila on 14…19 astetta, Pohjois-Lapissa 7…13 astetta. Yön alin on 3…9 astetta. Lapissa on heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Pohjois-Lapissa tuuli on päivällä puuskaista.