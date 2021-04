Tiedossa kurjaa säätä – lunta jopa Etelä-Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen sää on viikon alkupäivinä epävakainen ja tuulinen.

Maanantaina koko Fennoskandia kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen ja pohjoisesta leviää kylmää ilmaa aina Keski-Eurooppaan asti. Suomen sää on viikon alkupäivinä epävakainen ja tuulinen. Samalla on aiempaa viileämpää, joten sade tulee ajoittain etelää myöten lumena tai räntänä, kertoo Foreca.

Maanantaina on aluksi pilvistä ja sateista. Maan etelä- ja keskiosassa sade on laajalti vettä, mutta muuttuu vähitellen lännestä alkaen rännäksi ja viimein lumeksi.

Pohjoisessa voi päivällä sataa Lapissa asti vähän vettä, mutta muuten sade tulee räntänä ja lumena. Iltaa kohti sää alkaa muuttua jo lännessä monin paikoin selkeämmäksi ja pilvipeite rakoilee muuallakin.

Satavan lumen määrä on maan etelä- ja keskiosassa vähäinen, mutta Lapissa tulee laajalti 5–15 senttimetriä, eniten luoteessa. Yön kuluessa enimmät sateet painottuvat Lappiin.

Lämpötila jää päivällä lähes koko maassa 1–4 plusasteeseen, Lapin luoteisosassa hieman pakkasen puolelle.

Tuuli on maanantaina maan etelä- ja keskiosassa jopa navakkaa ja kääntyy lounaaseen. Puuskat ovat kovia, Suomenlahdella voi olla myrskypuuskiakin. Lapissa tuuli on kohtalaista ja puhaltaa enimmäkseen kaakosta.

Tiistaina pilvisyys on jo vaihtelevampaa. Kuurosateita tulee Forecan mukaan pitkin maata; etelässä vetenä ja räntänä, pohjoisessa puolestaan lumena ja räntänä. Tuuli on edelleen kohtalaista tai navakkaa, ja puuskat ovat varsinkin etelässä ja idässä voimakkaita. Etelässä tuulee lounaasta, Lapissa kaakosta.

Lämpötila on tiistaina päivällä maan etelä- ja keskiosassa 3–5, pohjoisosassa 0–3 plusastetta. Käsivarren Lapissa on heikkoa pakkasta.

Sekä tiistain että keskiviikon vastaisena yönä lämpötila laskee koko maassa lähelle nollaa tai vähän pakkasen puolelle.

Keskiviikkona matalapaine väistyy jo vähitellen pohjoiseen. Etelänpuoleinen tuuli on vielä aluksi kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, mutta heikkenee hiljalleen. Pilvinen alue kulkee tämänhetkisen ennusteen mukaan maan lounaisosasta Lappiin asti ja samalla alueella sataa lunta tai räntää, päivällä maan etelä- ja keskiosassa myös vettä.

Lämpötila on keskiviikkona päivällä enimmäkseen 1–6 plusastetta, lämpimintä on etelän ja lännen aurinkoisilla alueilla. Torstain vastaisena yönä on 0–10 astetta pakkasta.

Torstai on jo maan etelä- ja keskiosassa laajemmin aurinkoinen päivä, pohjoisessa pilvisyys on monin paikoin runsasta. Jokunen vesi- ja räntäkuuro tulee vielä ja Lapissa satelee lunta. Lämpötila voi kohota etelässä paikoin +8 asteen tienoille.

Matalapainesää jatkuu viikon loppupuolella ja sää vaihtelee aurinkoisesta lumi- ja vesisateiseen. Tuuli jälleen voimistuu tämänhetkisen ennusteen mukaan ajoittain kohtalaiseksi tai navakaksi.