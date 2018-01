Tiedejulkaisu: Tuomiopäivän kello tikittää kohti keskiyötä

Symbolinen kello kuvaa tiedemiesten arviota siitä, kuinka lähellä ihmiskunta on tuhoutumista.

The Bulletin of Atomic Scientist -tiedejulkaisun kuuluisa tuomipäivän kello on lähempänä keskiyötä kuin koskaan aikaisemmin, uutisoi CNN.

Symbolinen kello on kuvannut 1940-luvulta lähtien tutkijoiden arviota siitä, kuinka lähellä maailma on ydintuhoa tai muuta vastaavaa katastrofia. Keskiyö tarkoittaa ihmiskunnan tuhoutumista.

Tutkijoiden mukaan kello on tällä hetkellä kahden minuutin päässä keskiyöstä. Syynä on erityisesti ydinuhka.

– Pohjois-Korean ydinaseohjelman edistysaskel vuonna 2017 lisäsi riskiä Pohjois-Korealle itselleen, muille alueen valtioille sekä Yhdysvalloille. Molempien osapuolten liioitteleva retoriikka ja provokatiiviset toimet ovat nostaneet onnettomuudesta tai virhearvioinnista johtuvan ydinsodan riskiä, julkaisun raportissa kerrotaan.

Viimeksi tuomiopäivän kello oli näin lähellä keskiyötä vuonna 1953, kun Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kilpailu ydinaseista kävi kiivaimmillaan.