Tiedätkö, miksi ji32k7au4a83 on yleinen salasana?

Mysteeri ratkeaa translitteroimalla mandariinikiinaa latinalaisiksi aakkosiksi niin kutsutulla zhuyin-systeemillä.

Vaikka ji32k7au4a83 vaikuttaisi äkkiseltään olevan hyvä ja vahva salasana, se ei kuitenkaan ole sitä. Kyseessä on yleinen salasana, kertoo vuodetuista salasanoista raportoiva Have I Been Pwned -sivusto.

Uutissivusto gizmodo.comin mukaan tietotekniikkainsinööri Robert Ou selvitti, miksi merkkijono ji32k7au4a83 on yleinen salasana.

Kyseessä oleva salasana saadaan muodostettua translitteroimalla mandariinikiinaa latinalaisiksi aakkosiksi niin kutsutulla zhuyin-systeemillä. Merkkijono ji32k7au4a83 kääntyy englanniksi sanoihin ”my password” eli minun salasanani.

Erityisesti Taiwnaissa käytössä oleva Zhuyin-näppäimistö on avain arvoituksen ratkaisemiseen:

• ji3 -> 我 -> M

• 2k7 -> 的 -> Y

• au4 -> 密 -> PASS

• a83 -> 碼 -> WORD

Siten salasana on heikko ja hyvin yleinen.

Asiasta kertoi aiemmin Tivi.