THL:sta vastataan Anders Tegnellille: Se on Ruotsi, joka on erilainen

Verkkouutiset kertoi Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnellin kommenteista, joiden mukaan ”epätavallisia tässä (korona-asioissa) ovat Norja ja Suomi eurooppalaisesta perspektiivistä”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta vastaa Anders Tegnellille twitterissä.

– Olemmehan me. Jo Adolf Ivar Arvidssonin sanoin: ruotsalaisia emme ole … jne., Markku Tervahauta aloittaa.

– Pohjoismaisessa koronakatsannossa se on kuitenkin Ruotsi, joka on ollut erilainen, hän jatkaa.- Ei maaottelu, vaan kaikkien ottelu koronaa vastaan, yhdessä toisiamme kannustaen ja sparraten.

Tutkija-poliitikko-kirjailija Adolf Ivar Arwdssonin (1791-1858) suuhun laitettu tunnettu slogan on ”ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia”.

— Markku Tervahauta (@mapetti) December 4, 2020