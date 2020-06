THL:n ylilääkäri Ylellä: Riski toisesta aallosta on huomattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taneli Puumalaisen mukaan Suomi on nyt erittäin varovainen matkustamisen suhteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen pitää koronaepidemia toista aaltoa mahdollisena.

– Ammattilaisten arvio on, että riski on edelleen huomattava. Ei tämä pandemia ole minnekään kadonnut, Taneli Puumalainen sanoi Ylen A-studiossa.

Tautitapauksia on tällä hetkellä vähän, mutta leviämispotentiaalia on, kuten ulkomailla on nähty.

– Täytyy olla varovainen ja noudattaa hygienia- ja turvaväliohjeita, Puumalainen ohjeisti.

Puumalainen pitää mahdollisena, että kesän aikana tautiryppäitä tulee, kun ihmiset unohtavat käsien pesun ja hakeutuvat ahtaisiin paikkoihin, joissa on paljon väkeä. Myös ulkomaille matkustamiseen liittyy riskejä.

Hallitus linjasi tällä viikolla, että Suomi luopuu 13. heinäkuuta matkustusrajoituksista niiden EU- ja Schengen-maiden kohdalla, joissa koronaviruksen esiintyvyys on 14 vuorokauden tarkastelujaksolla samalla tasolla tai matalampi kuin kahdeksan uutta tartuntaa 100000 asukasta kohden.

– Kyllä se aika vähän on. Kyllä Suomi on erittäin varovainen nyt matkustamisen suhteen, Puumalainen totesi.

Huhtikuun alkupuolella tautitapauksia oli Suomessa enimmillään yli 200 päivässä. Nyt niitä on noin viisi päivässä.

Immunologian professori Seppo Meri Helsingin yliopistosta sanoi A-studion haastattelussa, ettei tautia ole tukahdutettu Suomessa, mutta kyllä se talttunut on.

– Se on kontrollissa, Meri sanoi.

Meri näkee, että tauti saattaa levitä suurissa tapahtumissa tai tulla Suomeen ulkomailta. Suurin riski hänen mukaansa on, että tauti tarttuu naapurimaista idästä tai lännestä. Matkustamista näihin maihin on kuitenkin rajoitettu tällä hetkellä.