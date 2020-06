THL:n ylilääkäri: Ruotsissa voi olla tautitapauksia enemmän kuin raportoitu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvalloissa tautitapauksissa on ollut viime aikoina laskusuuntaa.

Koronavirusepidemian tartuntahuippu saavutettiin Euroopassa maalis-huhtikuussa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen.

– Tietysti maakohtaista vaihtelua on, Taneli Puumalainen lisäsi tiedotustilaisuudessa tänään torstaina.

Suomen tilanne on hyvin samankaltainen kuin Norjan, Tanskan ja Viron. Epidemiahuippu on saavutettu huhtikuun vaiheilla, minkä jälkeen on menty kohti koko ajan pieneneviä tapausmääriä.

– Ruotsin tilanne on valitettavasti erilainen, Puumalainen totesi.

Hänen mukaansa Ruotsissa on testattu toistaiseksi vakavaoireisia, sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita sekä terveydenhuollon henkilöstöä, mutta ei niin paljon lieväoireisia kuin muissa Pohjoismaissa.

– Voi olla, että Ruotsin tautitapausten todellinen määrä on suurempi kuin mitä raportoidaan. Toki Ruotsin sisällä on voimakasta alueellista vaihtelua, Puumalainen sanoi.

Keski- ja Etelä-Amerikassa epidemia kiihtyy

Yhdysvalloissa on ollut erittäin korkeita tautimääriä, mutta viime aikoina tautitapauksissa on ollut jonkin verran laskusuuntaa.

– Sen sijaan Keski- ja Etelä-Amerikan alueilla vaikuttaa siltä, että epidemia kiihtyy edelleen, Puumalainen kertoi.

Ylilääkärin mukaan monista Afrikan maista on aika vähän tietoa, eikä terveydenhuoltojärjestelmillä ole vastaavaa testauskapasiteettia kuin varakkaimmissa maissa.

– Voi hyvin olla, että Afrikan maissa pahin epidemiahuippu on vielä edessä.

Aasian maissa tilanne vaihtelee. Osassa maita tapausmäärät ovat hyvin pieniä tällä hetkellä, osassa on trendiä ylöspäin.

– Uuden-Seelannin ja Australian tilanne on erittäin hyvä, Puumalainen totesi.

