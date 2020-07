THL:n ylilääkäri IS:lle: Kaikille hankitaan koronarokote

Suomi neuvottelee useiden lääkevalmistajien kanssa rokotteen hankkimisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi, että suomalaisia voidaan ryhtyä rokottamaan koronavirusta vastaan jo tämän vuoden puolella.

– On se mahdollista, jos AstraZenecan valmistama rokote osoittautuu tehokkaaksi ja jos he saavat myyntiluvan, Nohynek kertoo Ilta-Sanomille.

Brittiläinen lääkeyhtiö AstraZeneca valmistaa Oxfordin yliopiston tutkijoiden kehittämää rokotetta, joka on jo tehotutkimusvaiheessa Isossa-Britanniassa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa.

– Rokote on nopeimmin edennyt, mikä johtuu siitä, että heillä on ollut aikaisempaa näyttöä vastaavaa tekniikkaa hyödyntävässä Ebola-rokotteessa ja monessa muussa virusrokotteessa. Perustyö on siellä tehty, jolloin on päästy eteenpäin hyvin nopeasti, Nohynek kertoo.

Suomi neuvottelee myös muiden lääkevalmistajien kanssa rokotteen hankkimisesta. Ylilääkärin mukaan Suomi haluaa ostaa niin paljon rokotetta, että kaikki halukkaat suomalaiset saavat sen.

– Missä järjestyksessä ihmisiä sitten rokotetaan, sitä ei ole vielä kiveen hakattu. Pandemiavalmiussuunnitelma antaa hyvää osviittaa, mutta lisätietoa tarvitaan vielä uusien rokotteiden suojatehosta ja kyvystä ehkäistä tartuntoja, Nohynek kertoo.