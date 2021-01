THL:n ylilääkäri: Brittimuunnos ei tartukaan herkemmin lapsiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tärkeintä on tunnistaa Isosta-Britanniasta tulevat matkustajat muunnoksen leviämisen estämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan vaikuttaa siltä, että koronaviruksen brittimuunnoksen leviämistä Suomessa ei ole ja tapausten uhka liittyy matkustamiseen.

– Syksyn aikana on tutkittu 626 virusalatyyppiä ja kotoperäisiä tartuntoja ei ole löydetty lainkaan, Taneli Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa tänään torstaina.

Suomessa on toistaiseksi havaittu 17 virusmuunnosta ja lisäksi on todettu 14 positiivista koronatartuntaa, joiden viruskanta on vielä tutkittavana. Puumalaisen mukaan nämäkin tartunnat ovat todennäköisesti brittimuunnoksia.

– Tapaukset ja lähipiiri on hyvin perusteellisesti selvitetty, hän kertoi.

Puumalaisen mukaan hetken aikaa näytti siltä, että pienillä lapsilla olisi enemmän brittimuunnoksen aiheuttamaa infektiota, mutta tämä ei näytäkään pitävän paikkaansa.

– Eilen EU-kokouksessa esitettiin ikäpyramidista uusi versio. Siinä ikäpyramidit olivat täysin identtiset vanhan ja uuden viruskannan suhteen, Puumalainen kertoi.

Hänen mukaansa uusi viruskanta vaikuttaa tarttuvan herkemmin kuin aikaisemmat, mutta tarttuvuuden lisääntyminen ei painotu tiettyyn ikäryhmään. Brittimuunnokseen ei sisälly merkittävää uusintainfektioriskiä. Muunnoksen aiheuttama tauti ei ole myöskään vakavampi eikä lievempi kuin aiemmat kannat.

Riskimaista tulevat karanteeniin ja kahteen testiin

Isossa-Britanniassa ja Irlannissa uusi virusmuunnos leviää tällä hetkellä lähes pystysuorasti. Britanniassa noin kaksi kolmasosaa tautitapauksista ja Irlannissa neljäsosa on muunnoksen aiheuttamia. Iso-Britanniassa on sen vuoksi julistettu täysi lockdown eli yhteiskunnan sulku. Vain välttämätön liikkuminen kodin ulkopuolella on sallittua.

– Tärkeintä on tällä hetkellä tunnistaa Isosta-Britanniasta tulevat matkustajat. Joulun jälkeen meidän tietoomme on tullut vähintään 150 Isosta-Britanniasta Suomeen eri reittejä palannutta henkilöä ja 15 Etelä-Afrikasta Suomeen palannutta. Voi olla, että heitä on enemmän, Puumalainen sanoi.

Helsinki-Vantaan lentokentällä näistä maista saapuvat ohjataan koronatestiin ja 14 vuorokauden karanteenin jälkeen uuteen testiin, vaikka oireita ei olisikaan.

Lennot Isosta-Britanniasta Suomeen on keskeytetty tällä hetkellä 11. tammikuuta asti. Uusi suositus annetaan huomenna. Puumalaisen mukaan Isosta-Britanniasta tai Etelä-Afrikasta Suomeen 7. joulukuuta jälkeen tulleita kannustetaan uuteen koronatestiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi, että koronaepidemian hillinnässä on nyt kaksi linjaa: kotoperäisen epidemian hillintä ja uuden, ulkomailta tulevan muunnoksen Suomeen pääsyn ja leviämisen estäminen.

– Meillä on kohtalaisen varma näyttö siitä, että joulukuun ensimmäiselle viikolle asti sitä (brittimuunnosta) ei merkittävässä määrin ainakaan Suomessa ollut, mutta sen jälkeinen tilanne sisältää epävarmuustekijöitä, Voipio-Pulkki sanoi.

Hänen mukaansa merkki uuden virusmuunnoksen leviämisestä on se, jos Suomeen ilmestyy tartuntaketjuja, joita ei pystytä muuten selittämään.