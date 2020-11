THL:n ylilääkäri: 198 uutta koronatapausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taneli Puumalaisen mukaan tautitapausten määrä on Suomessa kasvanut maltillisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan torstaiaamun tieto on, että Suomessa on vuorokauden aikana rekisteröity 198 uutta koronavirustartuntaa. Puumalainen sanoi THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa, että tautitapauksien määrä ja terveydenhuollon kuormitus on Suomessa kasvanut mutta maltillisemmin kuin muissa Euroopan maissa.

Sairaalahoidossa on nyt 73 henkilöä, joista tehohoidossa 14 potilasta.

Valtakunnan tasolla tautitapausten määrä on Puumalaisen mukaan pysynyt viime viikot melko stabiililla tasolla.

– Mutta olemme oppineet sen, että tätä kannattaa katsoa hyvinkin paikallisesti, koska tilanne muuttuu alueittain nopeasti, Puumalainen sanoo.